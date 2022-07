Honda Pekanbaru Targetkan New ADV160 Terjual 160 Unit Tiap Bulan

Bisnis.com, PEKANBARU- Diler utama sepeda motor Honda Pekanbaru PT Capella Dinamik Nusantara (CDN) resmi meluncurkan skutik model baru New Honda ADV160. Setiap bulan ditargetkan penjualan skutik ini sebanyak 150 unit hingga 160 unit.

Regional Head CDN Riau Arifin mengatakan sejak resmi meluncur secara nasional di awal Juli 2022 lalu, jumlah peminat skutik adventure itu cukup banyak, bahkan pihaknya sudah mengirimkan unit kepada pembeli secara bertahap.

"Sejak dibuka pemesanan di awal Juli 2022 lalu kami sudah mengirimkan 30 unit New Honda ADV160 kepada pelanggan, dan memang pembeli model ini adalah yang minat dengan petualangan atau adventure," ujarnya Minggu (24/7/2022).

Dia menguraikan dengan keunggulan skuti ADV160 itu, pihaknya menyasar generasi muda mulai umur 20-35 tahun, namun dari pemesanan yang diterima rerata pembeli berada di rentang usia di atas 30 tahun.

Arifin menambahkan dengan melihat antusiasme masyarakat terhadap model skutik ADV160 itu, pihaknya menargetkan penjualan sebanyak 150 unit sampai 160 unit setiap bulan.

Sebelummya PT Astra Honda Motor (PT AHM) pada 1 Juli 2022 lalu telah meluncurkan New Honda ADV160 di Jakarta, dan kini akhirnya hadir di Pekanbaru. New Honda ADV160 terbaru semakin tangguh. Sepeda motor yang sukses membuka segmen baru di kelas skutik premium ini, kini juga lebih bertenaga dengan mesin baru, semakin nyaman dengan jok lebih rendah dipadukan ground clearance tinggi, serta semakin canggih berkat fitur high tech seperti HSTC (Honda Selectable Torque Control).

New Honda ADV160 dipasarkan dengan dua tipe, ABS dan CBS dengan total 6 varian warna. Tipe ABS dipasarkan Rp40,09 juta (On The Road), tersedia dalam tiga warna, yakni Tough Matte Black, Tough Matte Red, dan Tough Matte White. Pada tipe ini, emblem di samping bodi semakin manis dengan laburan warna Burn Titanium, begitu pula dengan pelek dan handle bar. Sementara itu tipe CBS yang dipasarkan seharga Rp 36,9 juta (On The Road), mendapat tiga pilihan warna, yakni Dynamic Black, Dynamic Red, dan Dynamic White.

Honda menurut Arifin, terus berupaya untuk menghadirkan produk berkualitas sesuai dengan perkembangan minat konsumen. New Honda ADV160 hadir di Pekanbaru untuk memenuhi keinginan konsumen terhadap skutik besar penjelajah jalanan.

“Harapannya New Honda ADV160 menjawab semua permintaan konsumen pecinta Honda dan mendukung pengendara dalam memiliki daya jelajah jarak jauh dan memberikan kekuatan melaju untuk mengeksplorasi berbagai kondisi jalan."

