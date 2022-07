Mengintip Mobil Antipeluru Tunggangan Presiden Jokowi di Rusia

Bisnis.com, JAKARTA – Kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Rusia mengundang perhatian publik, termasuk soal kendaraan yang telah dilengkapi bendera merah putih yang dinaikinya saat akan bertemu Presiden Vladimir Putin.

Pemandangan kepala negara menggunakan Mercedes Benz S600 Guard memang sudah tak asing lagi. Melihat dari spesifikasinya, Mercedes-Benz S600 Guard merupakan limosin mewah bermesin 12 silinder yang menawarkan perlindungan terhadap ancaman. Sehingga, tak heran, kendaraan ini memang kerap digunakan sebagai kendaraan dinas petinggi negara hingga pimpinan puncak sebuah perusahaan besar.

Apa yang membuat Mercedes-Benz S600 Guard banyak digunakan kepala pemerintahan di sejumlah negara? Tak lain karena sederet fitur super canggihnya. Antara lain, mobil yang diproduksi khusus di Sindelfingen, Jerman, memiliki ketahanan dari berbagai ancaman peluru hingga bom dengan mengandalkan sasis baja pada bodi dan lapisan tertentu pada kaca hingga ban jenis Run Flat yang bisa tetap dipakai dalam kondisi darurat sekalipun.

Mobil berukuran panjang 5,4 meter itu memang dirancang dengan tingkat ketahanan B6/B7 (tingkat resistensi Eropa), dan telah diuji dan disertifikasi oleh organisasi yang diakui berbagai negara. Fitur lain yang membuat Mercedes-Benz S600 Guard disebut sebagai limusin aman adalah fitur tangki bahan bakar self-sealing yang anti bocor dan sistem pemadam api

Sebagai kendaraan untuk pesohor dan petinggi negara, Mercedes-Benz S 600 Guard menawarkan dimensi besar, panjang 5.453mm x tinggi 1.498mm x lebar 2.130mm, dengan jarak sumbu roda 3.365mm.

Kendaraan ini juga memiliki sasis yang dikonfigurasikan untuk mengutamakan kenyamanan sehingga penumpang tetap menikmati perjalanan kendati mobil dipacu dengan kecepatan tinggi.

Mercedes Benz S600 Guard memakai mesin bensin 5.500 CC DOHC Direct Injection dengan tenaga maksimal 530bhp per 4900-5300 rpm dan torsi maksimal 830Nm per 1900-4000rpm.

Fitur keselamatan menjadi hal utama dengan hadirnya brake assist plus dan rem pre-safe yang dikombinasikan dengan DISTRONIC PLUS yang digabungkan dengan LED Intelligent Light System, Adaptive High Beam Assist Plus, Exhaust System With Two Chrome-Plated Twin Tailpipes, dan 48.3 cm(19 Inch) Multi-Twin Spoke Light Alloy Wheel.

