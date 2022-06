Harga Ertiga Hybrid di Bawah Rp300 Juta, Ini Penjelasannya

Bisnis.com, JAKARTA – PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) bulan ini meluncurkan All New Ertiga Hybrid. Produk ini langsung menyita perhatian, karena harga di bawah Rp300 juta yang tergolong murah.

4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales Donny Saputra mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang membuat harga Ertiga Hybrid bisa terjangkau.

Pertama, kendaraan tersebut tidak jauh berbeda dari sisi penampilan. Alasannya, perusahaan ingin fokus pada fitur yang disematkan dan kenyamanan berkendara.

Fitur tersebut juga harus memberikan manfaat. Lalu, bisa diterima konsumen dengan harganya yang terjangkau.

“Makanya kami bilang bahwa Ertiga Hybrid ini adalah kendaraan elektrifikasi dengan harga yang terjangkau,” katanya saat ditemui beberapa waktu yang lalu.

Baca Juga : Luncurkan Ertiga Hybrid, Inden di Jatim Sudah 247 Unit

Menggunakan teknologi Suzuki Smart Hybrid (SSH), selain diklaim irit, kendaraan tersebut diyakini murah untuk kelas low multi purpose vehicle atau kendaraan keluarga dengan fitur sederhana.

Donny menjelaskan bahwa setidaknya ada 17 perubahan yang tersemat pada Ertiga Hybrid. Yang paling menonjol adalah teknologi SSH. Ini membuat kendaraan lebih ramah lingkungan dan irit konsumsi bahan bakar dibandingkan dengan mobil bermesin konvensional.

Berbeda dengan mobil elektrifikasi yang seluruh sumber tenaganya mengandalkan listrik, Ertiga Hybrid menggunakan sumber tenaga yang berasal dari mesin bensin konvensional digabungkan dengan integrated starter generator (ISG) dan lithium-ion battery.

Sebelas perubahan lainnya terlihat dari bagian dalam dan luar mobil. Untuk interior, Ertiga Hybrid tampil dengan menggunakan new mid design, new interior ambience color, new seat material color, dan new interior ornament.

Baca Juga : Bolehkan Suzuki Ertiga Lama Dimodif jadi Mobil Hybrid?

Sedangkan untuk eksterior, ada penyegaran berupa new front grille design, new auto retractable outside mirror, new antenna type, new alloy wheel black polish design, new backdoor garnish design, new hybrid emblem yang ada di buritan mobil, serta pilihan warna baru yaitu New Mellow Deep Red Color.

Lima perubahan lainnya adalah fitur-fitur baru yang mendukung teknologi SSH. Semuanya yaitu new electronic stability programme, new hill hold control, new gear shift indicator, new cruise control, dan new auto light with guide me light.

Dengan fitur yang ditawarkan, All New Ertiga Hybrid SS-AT dibanderol dengan harga Rp292,3 juta. Lalu, All New Ertiga Hybrid SS-MT Rp281,3 juta, All New Ertiga Hybrid GX-AT Rp281,3 juta, dan All New Ertiga Hybrid GX-MT Rp270,3 juta.

Donny menuturkan bahwa Ertiga Hybrid dengan teknologi SSH diluncurkan berdasarkan kajian mendalam dan studi terhadap masyarakat Indonesia.

“Kami percaya diri konsumen kami untuk segmen tertinggi akan beralih ke teknologi SSH,” tandasnya.

