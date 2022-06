Kembali Hadir di Indonesia, Subaru Luncurkan Forester Generasi Kelima

Bisnis.com, TANGERANG SELATAN – Kendaraan pabrikan asal Jepang, yaitu Subaru kembali hadir di Indonesia. Melalui PT Plaza Auto Mega sebagai agen pemegang merek (APM), perusahaan meluncurkan the all new Subaru Forester yang merupakan generasi kelima dari produk sebelumnya.

Chief Operating Officer Subaru Indonesia Arie Christopher Setiadharma mengatakan momen peluncuran produk tersebut merupakan hari yang sangat bersejarah.

“Tahun ini sendiri adalah 25 anniversary dari model Subaru Forester dan kita mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan versi terbaru model year 2022 yang juga baru saja diperkenalkan di berbagai belahan dunia pada awal tahun ini, tidak berselang lama untuk Indonesia,” katanya saat peluncuran di Flagship Dealer Plaza Subaru Alam Sutera, Tangerang Selatan, Rabu (18/5/2022).

Baca Juga : Kembali Bertarung di Indonesia, Subaru akan Luncurkan Mobil Baru pada 18 Mei

Arie menjelaskan Forester menggunakan menggunakan teknologi terbaru, mulai dari Subaru Global Platform hingga symmetrical all-wheel drive dengan x-mode terbaru

“Kami yakin the all-new Subaru Forester akan menjadi benchmark baru di kelasnya. Sebuah SUV harian yang aman dan nyaman serta memiliki kemampuan off-road yang dapat diandalkan,” jelasnya.

Di Indonesia, the all-new Subaru Forester diperkenalkan dengan dua varian trim. Subaru Forester 2.0i-L ditawarkan dengan harga Rp579.500.000 on the road Jakarta dan Subaru Forester 2.0i-S EyeSight Rp659.500.000 on the road Jakarta.

Seluruh the all new Subaru Forester ditawarkan dengan garansi tiga tahun atau 100.000 km dan servis gratis tiga tahun atau 50.000 km. Lalu Subaru Roadside Assistance 3 tahun serta layanan bantuan darurat 24/7 oleh Atlas Indonesia.