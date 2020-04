Resmi Diluncurkan, All New Audi Q3 Optimistis di Tengah Pandemi Covid-19

Bisnis.com, JAKARTA – PT Garuda Mataram Motor, agen pemegang merek Audi di Indonesia, meluncurkan the all new Audi Q3. Produk generasi kedua SUV kompak unggulan Audi ini melengkapi jajaran produk terbaik pabrikan asal Ingolstadt Jerman yang dipasarkan di Tanah Air.

The all new Audi Q3 diperkenalkan secara virtual melalui tayangan video product di social-media resmi dari PT Garuda Mataram Motor, yaitu di Instagram @audi_indonesia, Facebook @AudiIndonesian, Twitter @Audi_INA dan YouTube @Audi Indonesia. Dan juga info produk di website resmi www.audi.co.id

“Kehadiran the all new Audi Q3 generasi kedua ini menjadi salah satu bentuk komitmen kuat kami di pasar otomotif Indonesia. Di tengah situasi global yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan tidak memungkinkan kami untuk meluncurkan produk baru, kami tetap menghadirkan produk-produk andalan Audi,” ujar Andrew Nasuri, Presiden Direktur PT Garuda Mataram Motor, Selasa (28/4/2020).

Dia berharap kehadiran Audi Q3 terbaru ini menjadi wujud optimisme terhadap industri otomotif sekaligus menjadi penjawab kebutuhan masyarakat akan mobilitas yang pintar di tengah kondisi social distancing saat ini.

All new Audi Q3 merupakan SUV keluarga berukuran kompak yang multi-talenta. Generasi keduanya ini memiliki kabin lebih lapang serta kepraktisan lebih baik. Seperti halnya produk-produk Audi lainnya, desain dashboard dan berbagai fitur modern di line-up tertinggi Audi seperti layar dan sistem pengoperasian digital, fitur infotainment terkini sudah disematkan pada Audi Q3 generasi kedua ini.

All new Audi Q3 semakin sportif dibandingkan pendahulunya. Hal ini ditunjukkan oleh penggunaan grille singleframe berdesain oktagon dengan aksen-aksen garis vertical, plus lubang udara berukuran besar. Desain lampu depan menyipit dengan teknologi LED, dan penerangan pintar yang dapat beradaptasi sesuai dengan kebutuhan pengendaraan.

Garis-garis tegas dan elemen tiga dimensi menjadi bagian dari interior Audi Q3, sejalan dengan garis desain eksteriornya. Desain arsitektur kabinnya dirancang agar harmonis dengan pengoperasian pusat kendali layar sentuh MMI yang tampil dengan balutan material mewah di sekelilingnya.

Panel instrumen dan pusat kendali digital pada all new Audi Q3 kini menggunakan layar diagonal yang lebih besar berukuran 12,3 inci atau Audi virtual cockpit plus dengan tiga pilihan tampilan termasuk tampilan sportif terbaru. Lebih canggih lagi, semua fungsi ini dapat dikendalikan melalui perintah suara yang semakin intuitif dan dapat dioperasikan oleh pengemudi melalui tombol multifungsi pada lingkar kemudi.

Dibandingkan pendahulunya, all new Audi Q3 memiliki dimensi lebih besar dengan panjang 4.484 mm, lebar 1.849 mm, dan tinggi 1.585 mm dengan antenna di atap. Jarak sumbu roda (wheelbase) meningkat menjadi 2.680 mm atau memanjang 77 mm dibanding generasi Q3 lama.

Hal ini menjadikan ruang kabin juga menjadi lebih lapang, sekaligus menyuguhkan kepraktisan lebih baik. Bangku belakangnya bahkan dapat bergerak maju-mundur hingga 150 mm.

Kursi di baris kedua ini terbagi tiga bagian dengan komposisi 40:20:40 yang dapat dilipat dalam tujuh tahap, bergantung pada posisi tempat duduk belakang dan sandarannya. Kapasitas bagasi dapat meningkat mulai 530 liter hingga 1.525 liter.

Lantai bagasinya bahkan memiliki tiga tingkatan yang memungkinkan Anda untuk menyimpan rak barang di bagian bawah lantai jika tidak diperlukan. Opsi lain adalah pintu bagasi belakang elektrik yang dapat dibuka dan ditutup hanya dengan gerakan kaki.

Perpaduan harmonis antara jantung pacu, sistem penggerak dan keunggulan suspensi menyuguhkan kemampuan hebat bagi all new Q3 di segala medan. Di balik kap mesinnya terdapat mesin TFSI 4-silinder 1,4 liter dengan turbocharger. Tenaga yang dihasilkan mencapai 150 hp pada 5.000 – 6.000 rpm dan torsi puncak 250 Nm pada 1.500 – 3.500 rpm.

Limpahan tenaga tersebut disalurkan ke sistem penggerak depan melalui transmisi otomatis S tronic 6-speed. Mesin ini tak hanya menyuguhkan performa yang istimewa, namun juga efisiensi bahan bakar yang mumpuni. Akselerasi 0 – 100 km/jam dapat ditempuh dalam 9,2 detik dengan kecepatan puncak 204 km/jam. Konsumsi bahan bakar kombinasi yang dihasilkan mencapai 5,9 – 5,7 liter/100 km atau sekitar 16,9 – 17,5 km/liter.

“Kami akan selalu menawarkan produk-produk Audi terbaru yang mengusung teknologi terkini untuk kepuasan para pecinta Audi di Indonesia. Generasi kedua all new Audi Q3 menawarkan desain sporty terkini dengan keunggulan performa, serta efisiensi bahan bakar,” tambah Andrew.

All new Audi Q3 dipasarkan di Indonesia dengan harga Rp777 juta off –the-road dan tersedia dalam 7 pilihan warna, yaitu Pulse Orange, Ibis White, Chronos Grey, Floret Silver, Tango Red, Cosmos Blue, dan Mythos Black.

