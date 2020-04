Pasarkan Model Q3 Terbaru, Audi Buka Official Online Store di Blibli

Bisnis.com, JAKARTA - PT Garuda Mataram Motor, agen pemegang merek Audi di Indonesia, meluncurkan model terbaru the all new Audi Q3. Peluncuran mobil utilitas sportif kompan ini juga menandai awal beroperasinya Audi Official Online Store pada online mall terkemuka Blibli.

Andrew Nasuri, Presiden Direktur PT Garuda Mataram Motor, mengatakan bahwa perusahaan menggandeng Blibli sebagai mitra penjualan online agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen Audi yang menginginkan produk baru tetapi tetap dapat memenuhi anjuran pemerintah mengenai social dan physical distancing di masa pandemi Covid-19.

"Peluncuran the all new Audi Q3 ini juga merupakan awal beroperasinya Audi Official Online Store," ujarnya dalam keterangan pers, Selasa (28/4/2020).

Model terbaru Audi Q3 generasi kedua tersedia secara eksklusif di Blibli, setelah diperkenalkan secara virtual melalui tayangan video product di social-media resmi dari PT Garuda Mataram Motor, yaitu di instagram @audi_indonesia, facebook @AudiIndonesian, twitter @Audi_INA, dan youtube @Audi Indonesia.

Audi Q3 dipasarkan di Indonesia dengan harga Rp777 juta off the road dan tersedia dalam tujuh pilihan warna, yaitu Pulse Orange, Ibis White, Chronos Grey, Floret Silver, Tango Red, Cosmos Blue dan Mythos Black.

Executive Vice President (EVP) of Digital Product & Automotive Category Blibli, Lay Ridwan Gautama mengatakan kehadiran Audi Official Online Store di platform Blibli semakin menyemarakkan pilihan produk dalam kategori otomotif di Blibli.

Selain itu, fitur tukar tambah yang didukung fasilitas pembayaran aman dan lengkap menjadi kelebihan yang ditawarkan oleh Blibli sebagai e-commerce terdepan dalam penjualan otomotif online.

“Hal ini tentu sejalan dengan komitmen kami untuk terus meningkatkan kepuasan pelanggan melalui brand otomotif premium yang akan semakin memperkuat Blibli sebagai mal online terdepan,” ujar Lay.

Selama program The All New Audi Q3 Exclusive Partnership with Blibli, pelanggan berkesempatan untuk mendapatkan berbagai promo seperti bebas biaya servis 5 tahun, gratis voucher Rp10 juta untuk 2 pembeli pertama, dan free coating untuk 5 pembeli pertama.

