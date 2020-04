Harga Rp171 Juta, Ini Spesifikasi Suzuki New Ignis

Bisnis.com, JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales meluncurkan model penyegaran atau facelift dari Suzuki Ignis yang dibanderol dengan harga mulai Rp171 juta hingga Rp200 juta on the road Jabodetabek.

4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Donny Saputra mengatakan New Ignis hadir dengan dua tipe yaitu GL dan GX dengan pilihan transmisi manual 5-percepatan dan Auto Gear Shift (AGS).

“New Ignis ini adalah The New Breed of Urban SUV karena hadir dengan desain yang lebih modern, lebih jantan, ground clearance tinggi, serta nyaman" kata Donny dalam peluncuran virtuak New Ignis, Kamis (9/4/2020).

Donny mengklaim biaya perawatan New Ignis terjangkau. Keunggulan tersebut membuat SIS optimistis mobil perkotaan atau city car ini mendapatkan respons positif dari konsumen.

New Ignis hadir dengan dimensi yang sama yaitu 3.700 mm x 1.690 mm x 1.595 mm. Dari dapur pacu, mobil ini dilengkapi mesin berkapasitas 1.197 cc, bertenaga 83 PS pada 6.000 rpm dengan torsi 113 nm pada 4.200 rpm.

Sementara itu, wheelbase sepanjang 2.435 mm dengan ketinggian mobil (ground clearance) mencapai 180 mm memungkinkan kendaraan bermanuver di jalanan perkotaan.

Donny berharap peluncuran produk baru tersebut dapat menstimulasi pasar yang tertekan akibat virus corona atau Covid-19. Apalagi, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) memprediksi pasar akan terkontraksi sekitar 40-50 persen.

"Jadi, kami berusaha meminimalkan dampak tersebut dengan beberapa pendekatan yang kami susun," ujarnya.

Dia menyatakan pendekatan itu terdiri atas peluncuran produk baru untuk menstimulasi pasar, program penjualan guna menarik minat konsumen, peningkatan layanan purnajual, penggunaan media digital, dan personalisasi layanan servis rumahan.