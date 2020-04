Suzuki Sebut Biaya Servis Ignis Termurah Di Kelasnya

Bisnis.com, JAKARTA – PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menyebut biaya perawatan Suzuki Ignis menjadi yang termurah di kelasnya. Padahal, kata pihak SIS, mobil ini telah menyabet sejumlah penghargaan selama tiga tahun berturut-turut.

Penghargaan itu seperti, Penghargaan Inovasi pada tahun 2017, Best of City Hatchback dan Best of the Best Hatchback pada ajang Otomotif Award pada tahun 2018, dan yang terakhir Total Cost of Ownership (TCO) dalam ajang penghargaan bergengsi GridOto Award 2019.

“Mendapatkan penghargaan itu adalah nilai tambah bahwa produk dan pelayanan kami diterima dengan baik. Oleh karena itu kami juga harus memberikan yang terbaik untuk pelanggan, salah satunya dengan memberikan perawatan yang baik namun dengan harga yang terjangkau,” kata Riecky Patrayudha, Head of Service PT SIS, Selasa (7/4/2020).

Untuk biaya perawatan berkala selama 0-50.000 Km hanya sebesar Rp2.289.700 dan selama 60.000-100.000 Km hanya sebesar Rp4.832.600. Lewat biaya perawatan yang cukup terjangkau ini, PT SIS berharap konsumen Suzuki Ignis tetap rutin melaksanakan servis mobilnya di bengkel resmi Suzuki.

Selain itu, Suzuki juga berharap agar konsumen selalu memakai suku cadang asli yang teruji kualitas dan daya tahannya, menjaga garansi kendaraan, serta memperpanjang usia pakai kendaraan.

“Biaya perawatan yang cukup terjangkau ini kami tawarkan dengan harapan pelanggan setia Suzuki, khususnya Suzuki Ignis, tetap mempercayakan servis mobilnya di bengkel resmi kami. Dengan demikian, kami dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam menjaga kondisi mobil yang terbaik,” tutup Riecky.