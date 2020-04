Penyegaran Mazda CX-3 Hadirkan Dua Trim Baru

Bisnis.com, JAKARTA – PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) – agen pemegang merek Mazda di Indonesia – melakukan penyegaran (facelift) terhadap model New Mazda CX-3. Dua trim baru tipe Pro dan Sport. menjadikan Mazda CX-3 memiliki empat pilihan varian.

Ricky Thio, Managing Director PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) mengatakan Mazda CX-3 yang dulu dikenal memiliki dua trim model yaitu GT dan Touring kini mendapat tambahan trim baru yaitu Pro dan Sport.

“Penambahan trim baru ini memberikan lebih banyak pilihan bagi penggemar crossover SUV yang sudah terkenal ini. Jadi saat ini Mazda CX-3 akan memiliki 4 pilihan trim, type GT dan Touring yang sudah hadir lebih dulu, dan sekarang kami tambahkan trim baru sebagai penyegaran sekaligus memberikan pilihan baru yaitu trim Pro dan Sport," ujar Ricky Thio, Managing Director PT. EMI dalam keterangannya, Jumat (3/4/2020).

Mazda CX-3 Pro dan Sport masih menggunakan basis model yang sama dengan pendahulunya hanya saja mendapatkan sentuhan baru untuk penyegaran dengan menyuguhkan peningkatan desain dan tampilan dari sisi eksterior maupun interior.

Untuk pilihan trim Pro, penyegaran dilakukan di bagian eksterior dengan berfokus pada tiga bagian utama yakni, penggunaan warna mengkilat (bright) pada keempat lingkar roda (velg), penggunaan warna Piano Black pada pillar garnish pada bagian tengan panel pintu kendaraan (pillar-C).

Pada bagian interior, New Mazda CX-3 type Pro, bagian jok mendapatkan lapisan Nappa Leather berwarna Deep Red, serta pengaturan tempat duduk pengemudi secara elektris, guna mendapatkan posisi duduk yang lebih nyaman dan rasa modern. Selain itu terdapat tambahan auto dimming pada kaca spion bagian dalam.

Masih mengandalkan mesin bensin berteknologi tinggi yang terkenal Skyactive-G 2.0 berkapasitas 2,0 liter pada New Mazda CX-3 menghasilkan tenaga puncak 149 PS pada 6.000 rpm dan torsi maksimal 195 Nm pada 2.800 rpm. Jantung pacu ini dikombinasikan dengan transmisi Skyactive-Drive otomatis 6-speed yang juga mendukung kenyamanan berkendara.

PT EMI menawarkan New Mazda CX-3 dalam dua varian yaitu, dengan banderol harga Rp445.800.000 juta untuk tipe Pro, dan Rp 399.900.000 juta untuk tipe Sport. Semua harga adalah on the road (OTR) DKI Jakarta.