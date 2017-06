Ilustrasi - giavamotors.com

Bisnis.com, JAKARTA – PT Piaggio Indonesia terus berupaya meningkatkan antusiasme pengguna Vespa di Indonesia. Satu di antaranya dengan membuat Digital Content Competion yang berlangsung sejak 10 April 2017 dan berakhir pada 10 Juni 2017.

Dalam kompetisi tersebut terdaftar lebih dari 2.000 karya berupa foto, video, dan artwork.

"Dalam kompetisi ini, kami mendapat tanggapan yang luar biasa dan dapat merasakan antusiasme nyata yang menghubungkan Vespa dengan kreatifitas dan generasi muda,” kata Direktur Marketing Piaggio Indonesia Andre Sanyoto dalam sambutannya di Jakarta, Senin (19/6/2017).

Satu pemenang yang dinobatkan sebagai Best of the Best adalah Ardy dari Surabaya. Sebagai pemenang utama dia membawa pulang hadiah berupa satu unit Vespa LX i-get 125 teranyar.

Selain Ardy, para juri dan tim Piaggio juga memilih dan mengumumkan para pemenang untuk kategori-kategori lainnya.

Foto Terbaik Arsenius P Ratna Wilis dari Palembang, Video Terbaik Ahmad Harianto Aceh, Caption Terbaik Farid Stevy Asta Yogyakarta dan Karya Seni Terbaik Riyan Riyadi Jakarta.

Setiap pemenang mendapatkan uang tunai Rp3,5 juta dan helm Vespa dengan desain spesial untuk khusus kampanye ini.

Adapun kompetisi ini bertajuk The #ColorsOfVespa: Show Your True Colors Digital Content Competition.

Sebagai ahli di bidangnya masing-masing dan profesional yang menjalani gaya hidup dan erat dengan merek Vespa, Piaggio Indonesia mengundang penggemar otomotif, jurnalis dan bintang TV Jujuk Margono, fotografer profesional dan juga pendiri Elders Company, Heret Frasthio, artis dan pendiri ONX Studio, Rony Rahaidan, untuk menjadi juri di kategori-kategori berbeda.

“Kami melihat banyak karya dengan pendekatan yang berbeda dan dari sekian banyak karya yang ada beberapa konten kreatif yang benar-benar mencerminkan keasliannya, benar-benar otentik, di mana itulah jati diri dari Vespa,” kata Jujuk Margono mewakili para juri.