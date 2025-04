PEVS 2025 Resmi Dibuka, Bidik Transaksi Rp400 Miliar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pameran kendaraan listrik, Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) resmi dibuka mulai hari ini, Selasa (29/4/2025) hingga Minggu (4/5/2025) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Pameran kenaraan listrik ini ditargetkan mampu menarik lebih dari 40.000 pengunjung, dengan mengantongi nilai transaksi lebih dari Rp400 miliar sepanjang penyelenggaraan pada 29 April hingga 4 Mei 2025.

Presiden Direktur Dyandra Promosindo Daswar Marpaung mengatakan, PEVS 2025 adalah penyelenggaraan pameran yang ke-4 kalinya. Tahun ini, pameran akan diikuti lebih dari 143 peserta, baik dari dalam maupun luar negeri yang akan membawa berbagai model terbaru.

Lebih lanjut dia mengatakan, industri otomotif dunia saat ini sedang dalam fase transformasi ke masa depan yang lebih berkelanjutan. Menurutnya, kendaraan listrik bukan sekadar tren, melainkan menjadi bagian penting bagi ekosistem masa depan.

"Kami ingin PEVS 2025 menjadi katalisator untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah maupun masyarakat untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik," ujar Daswar dalam Seremoni Pembukaan PEVS 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa (29/4/2025).

Ketua Umum Periklindo Moeldoko menambahkan, jumlah peserta pada PEVS 2025 lebih beragam, baik dari sisi kendaraan penumpang, sepeda motor, hingga kendaraan niaga.

"PEVS yang ke-4 ini memiliki keunggulan. Kalau dulu kami lebih banyak menghadirkan kendaraan penumpang, tetapi pameran kali ini untuk kendaraan komersial juga cukup mendominasi," ujar Moeldoko.

Menurut Moeldoko, dalam mendorong adopsi kendaraan listrik di Indonesia, maka perlu adanya dorongan kebijakan fiskal dari pemerintah, berupa insentif yang dapat menggerakkan pasar hingga menarik minat investor.

Sebagai informasi, PEVS 2025 akan tetap menghadirkan deretan merek otomotif, baik dari mobil penumpang, sepeda motor, hingga kendaraan niaga listrik. Totalnya ada sekitar 143 merek yang meramaikan pameran tersebut.

Sejumlah merek mobil listrik siap mejeng di pameran PEVS 2025 di antaranya yakni BYD, Denza, Wuling, Hyundai, BMW, Mini, Kalista, DFSK, Seres, Chery, MG hingga MAB.

Sementara itu, sederet merek sepeda motor listrik yang mengonfirmasi hadir di pameran tersebut yaitu Astra Honda Motor (AHM), United Bike, Alva, Maka Motors, Kawasaki, hingga Adora milik Indomobil Group.

Tak hanya itu, ada juga beragam program business matching mulai dari B2B, B2G hingga B2C, hingga berbagai promo menarik untuk pengunjung.

Berbagai program yang dipastikan akan hadir adalah Opening Ceremony, EV Test Drive, EV Test Ride, Pushbike, Electric Board and Scooter Ride, EV Riding, Buyers EVening Gathering, EV Parade and Catwalk, Miss PEVS, EV Track Zone, EV Morning Run, hingga Closing Ceremony.

Perlu diketahui, kolaborasi PEVS dengan Asiabike Jakarta diselenggarakan oleh berbagai pihak, yakni Periklindo, Dyandra Promosindo, Messe Frankfurt (HK) Ltd, Jiangsu Bicycle Co Ltd, Jiangsu International Trade Promotion Center, dan China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic.

Adapun, pihak penyelenggara mematok harga tiket masuk sebesar Rp100.000 untuk premium day khusus tanggal 29 April 2025, serta Rp50.000 untuk weekdays dan weekend.

Menilik data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil listrik BEV pada Maret 2025 tembus 8.835 unit. Angka itu melesat 70,46% secara bulanan, dibandingkan Februari 2025 sebanyak 5.183 unit.

Sementara itu, sepanjang periode Januari-Maret 2025, penjualan mobil listrik murni tercatat sebanyak 16.535 unit.