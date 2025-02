VinFast Tebar Promo Gratis Cas Baterai 3 Tahun, Diklaim Hemat Rp37 Juta

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA --- Produsen mobil listrik asal Vietnam,VinFast Indonesia menebar promo bagi para konsumen, salah satunya yaitu gratis pengisian daya hingga 3 tahun di seluruh charging station VinFast di Indonesia.

CEO VinFast Asia Pham Sanh Chau mengatakan, pemilik SUV mini VinFast VF 3 dapat menikmati pengisian daya gratis selama 3 tahun. Strategi ini untuk menarik minat konsumen yang ingin terbebas dari ketidakpastian harga bahan bakar.

"Dengan peluncuran VF 3 setir kanan, VinFast sangat antusias menawarkan pilihan mobilitas hijau yang lebih cerdas dan menarik bagi konsumen Indonesia," ujar Pham Sanh Chau dalam siaran persnya, Kamis (20/2/2025)

Lebih lanjut, dia mengatakan, dengan promo tersebut, konsumen diklaim dapat menghemat biaya hingga Rp37 jutaan dalam 3 tahun.

Adapun, bagi pengguna VinFast VF e34 dan VF 5 dapat mengisi daya gratis hingga 31 Desember 2027. Sementara itu, bagi pemilik VF 3 dapat merasakan keuntungan ini hingga 1 Maret 2028 di seluruh charging station VinFast yang dioperasikan oleh V-GREEN di Indonesia.

Sebagai perbandingan, kendaraan ringan di Indonesia rata-rata mengonsumsi sekitar 8,1 liter bensin per 100 kilometer. Dengan harga bensin Rp12.810 per liter, pengemudi yang menempuh rata-rata 1.000 kilometer per bulan dapat menghabiskan lebih dari Rp1,03 juta per bulan untuk bahan bakar.

"Artinya, dalam 3 tahun, pemilik VF 3 berpotensi menghemat hingga Rp37,35 juta. Jumlah yang cukup untuk kebutuhan keluarga, uang muka kendaraan, atau bahkan liburan akhir pekan," jelasnya.

Selain itu, mitra VinFast, V-GREEN juga telah mengumumkan rencana untuk membangun sebanyak 30.000 charging station di seluruh Indonesia hingga akhir 2025.

Menilik spesifikasi singkatnya, VF 3 memiliki jangkauan hingga 215 kilometer dan dilengkapi dengan fitur fast charging, yang memungkinkan baterai terisi dari 10%-70% dalam 36 menit.

Meskipun berukuran kompak, SUV mini ini tetap dilengkapi dengan fitur modern, seperti layar sentuh 10 inci, kemampuan pengisian daya cepat, dan desain lincah yang cocok untuk jalanan padat.

Adapun, VinFast VF 3 perdana diluncurkan di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 pada 13 Februari 2025. Dengan harga Rp227,65 juta, konsumen akan mendapatkan potongan cashback Rp7,85 juta bagi 1.000 pembeli VinFast VF 3 pertama.