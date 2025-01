Harga Mobil Toyota Naik! Ini Price List Avanza, Innova hingga Fortuner 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) yang dinaungi PT Astra International Tbk. (ASII) merilis harga terbaru untuk seluruh model mobilnya per 1 Januari 2025.

Marketing Director Toyota Astra Motor Anton Jimmi Suwandy mengakui bahwa ada kenaikan harga jual mobil imbas pemerintah menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.

"Kenaikan harga adalah karena PPN 12%," ujar Anton kepada Bisnis, dikutip Jumat (17/1/2025).

Artinya, dia mengatakan, rata-rata kenaikan harga jual mobil Toyota naik 1% dari harga sebelumnya, seiring dengan tarif PPN yang naik dari 11% ke 12%.

Mengacu laman resmi Toyota Astra Motor, untuk harga terbaru mobil Toyota itu berlaku per 1 Januari 2025 On The Road (OTR) Jakarta, Bekasi dan Banten.

Namun, manajemen Toyota menekankan bahwa harga jual ditetapkan oleh masing-masing diler, sehingga bagi konsumen yang ingin mengetahui informasi harga terkini dapat menghubungi diler Toyota terdekat.

Beberapa harga mobil terbaru Toyota misalnya di segmen SUV ada New Fortuner GR Sport yang dibanderol mulai Rp756,1 juta, diikuti New Fortuner seharga mulai Rp581,1 juta dan New Rush GR Sport mulai Rp288,1 juta.

Selain itu, di segmen MPV ada All New Kijang Innova Zenix HEV yang dibanderol mulai Rp483,9 juta, All New Veloz mulai Rp296,8 juta, dan New Calya mulai Rp169,6 juta.

Meskipun mengalami kenaikan harga, Toyota optimistis penjualan mobil akan meningkat seiring dengan Bank Indonesia (BI) yang memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 5,75%.

Anton mengatakan, penurunan suku bunga seharusnya bisa meningkatkan likuiditas dan mendorong pembelian di masyarakat. Dia pun berharap kebijakan itu dapat menggenjot penjualan mobil.

"Diambilnya kebijakan ini sedikit banyak mengisyaratkan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan market. Semoga dampaknya bisa terasa sejak awal 2025 ini," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, Toyota bersama value chain akan melakukan beragam cara untuk memberikan kemudahan akses pelanggan terhadap produk-produk mobil milik perseroan.

"Salah satunya terkait financing, lewat opsi tenor yang lebih panjang, DP lebih rendah, serta paket lengkap termasuk bebas biaya jasa servis dan parts hingga 3 tahun," jelasnya.

Selain pembelian mobil, lanjut Anton, tersedia pula opsi sewa maupun usership yang bisa dimanfaatkan pelanggan private dan fleet yang menginginkan kemudahan lebih dalam memenuhi kebutuhan mobilitasnya.

Daftar Harga Mobil Toyota per 1 Januari 2025:

Multi-purpose Vehicle (MPV)

- New Calya (mulai Rp169,6 juta)

- All New Veloz (mulai Rp296,8 juta)

- All New Avanza (mulai Rp242,9 juta)

- New Kijang Innova (mulai Rp389,1 juta)

- All New Voxy (mulai Rp629,7 juta)

- All New Kijang Innova Zenix (mulai Rp436,1 juta)

- All New Kijang Innova Zenix HEV (mulai Rp483,9 juta)

- All New Alphard HEV (mulai Rp1,42 miliar)

- All New Vellfire HEV (mulai Rp1,86 miliar)

Sport Utility Vehicle (SUV)

- New Fortuner GR Sport (mulai Rp756,1 juta)

- New Fortuner (mulai Rp581,1 juta)

- New Rush GR Sport (mulai Rp288,1 juta)

- All New Yaris Cross HEV (mulai Rp443,1 juta)

- All New Yaris Cross (mulai Rp358,7 juta)

- Corolla Cross GR Sport HEV (mulai Rp622,8 juta)

- New Corolla Cross HEV (mulai Rp578,7 juta)

- All New Land Cruiser (mulai Rp2,61 miliar)

- All New Raize GR Sport (mulai Rp241,9 juta)

Hatchback

- New GR Yaris (mulai Rp1,16 miliar)

- New Yaris GR Sport (mulai Rp341,4 juta)

- All New Agya GR Sport (mulai Rp173,2 juta)

Sedan

- New Corolla Altis HEV (mulai Rp629,2 juta)

- All New GR 86 (mulai Rp1,02 miliar)

- New Corolla Altis (mulai Rp582,7 juta)

- New GR Supra (mulai Rp2,26 miliar)

- All New Vios (mulai Rp374,8 juta)

- New Camry (mulai Rp820,4 juta)

- New Camry HEV (mulai Rp945,4 juta)