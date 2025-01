Daftar Mobil Terlaris 2024: Toyota, Daihatsu, Honda

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Tiga merek mobil terlaris di Indonesia berlomba mencatatkan penjualan moncer sepanjang 2024 yakni Toyota, Daihatsu hingga Honda.

Mengacu data Gaikindo, pada Januari - Desember 2024, total penjualan mobil secara wholesales tercatat sebesar 865.723 unit atau turun 13,9% secara year-on-year (YoY) dari periode sama 2023 sebesar 1.005.802 unit.

Sementara itu, penjualan ritel juga turun 10,9% YoY menjadi 889.680 unit pada periode 12 bulan 2024, dibandingkan 998.059 unit pada periode yang sama 2023.

Kala pasar otomotif lesu, PT Toyota Astra Motor (TAM) yang dinaungi PT Astra International Tbk. (ASII) masih menguasai penjualan mobil nasional.

Marketing Director Toyota Astra Motor Anton Jimmi Suwandy mengakui meskipun pada 2024 terdapat koreksi di pasar otomotif, perseroan tetap memimpin penjualan dengan pangsa pasar (market share) tertinggi.

"Kami tetap bersyukur atas kepercayaan masyarakat Indonesia yang tetap memilih Toyota sehingga Toyota dapat mempertahankan posisi sebagai market leader, dengan market share wholesales sebesar 33,4% dan retail sebesar 33% yang meningkat sekitar 0,4% dari 2023," ujar Anton kepada Bisnis, dikutip Selasa (14/1/2025).

Adapun, Toyota membukukan penjualan secara wholesales sebanyak 288.982 unit. Sementara itu, penjualan secara ritel Toyota sebanyak 293.788 unit.

Lebih lanjut, Anton mengatakan, untuk model yang menjadi tulang punggung penjualan masih dipimpin oleh duo Avanza-Veloz, kemudian disusul Kijang Innova, Calya, Rush, dan Agya.

Kendati pasar otomotif dibayangi sejumlah tantangan pada tahun ini seperti PPN 12% dan pungutan opsen pajak oleh pemerintah daerah, Toyota tetap optimistis pada 2025 pasar dapat meningkat dibandingkan 2024.

Alasannya, pemerintah juga memberikan insentif terbaru untuk mobil hybrid yang diproduksi secara lokal. Pemerintah mengguyur insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk mobil hybrid sebesar 3%.

Pasalnya, Toyota memiliki sejumlah model mobil hybrid rakitan lokal seperti Kijang Innova Zenix Hybrid hingga Yaris Cross Hybrid dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) di atas 70%.

"Tahun ini Toyota pastinya akan kembali meluncurkan model elektrifikasi. Oleh karena itu, mohon untuk ditunggu ya," pungkas Anton.

Daftar Mobil Toyota Terlaris di 2024:

1. Avanza-Veloz: 68.072 unit

2. Kijang Innova Zenix: 66.955 unit

3. Calya: 38.753 unit

4. Rush: 32.964 unit

5. Agya: 20.122 unit.

Daihatsu Sigra Paling Diburu

PT Astra Daihatsu Motor (ADM) yang juga dinaungi oleh PT Astra International Tbk. (ASII) mengakui, meskipun kinerja industri otomotif melemah pada tahun lalu, namun sejumlah model mobil Daihatsu tetap diburu konsumen, seperti Sigra, Terios hingga Gran Max.

Marketing & Customer Relations Division Head Astra International Daihatsu Sales Operation Tri Mulyono mengatakan, kondisi penjualan otomotif secara retail di Indonesia pada 2024 mengalami penurunan volume sebesar 11% dibandingkan 2023.

"Kondisi penurunan ini dialami oleh semua brand otomotif, termasuk Daihatsu, di mana Daihatsu mengalami penurunan 13% di tahun 2024," jelas Tri kepada Bisnis.

Menurutnya, kondisi penurunan pasar ritel otomotif ini sudah dirasakan sejak awal 2024, ditandai dengan pelemahan nilai rupiah dan daya beli masyarakat, gejolak ekonomi, kondisi politik yang masih wait and see di tengah masa Pilpres dan Pileg, serta kondisi lembaga pembiayaan yang mengalami kenaikan non performing loan (NPL).

"Walaupun berada dalam kondisi penurunan volume penjualan, Daihatsu pada 2024 tetap menjadi brand otomotif yang diminati oleh masyarakat Indonesia, dengan market share tahun 2024 sebesar 18,9%" katanya.

Daihatsu membukukan penjualan secara ritel sebanyak 168.263 unit. Sementara itu, secara wholesales sebanyak 163.032 unit.

Adapun, di sektor mobil penumpang, Daihatsu Sigra menjadi tulang punggung penjualan Daihatsu sebesar 54.366 unit, diikuti dengan Daihatsu Terios 19.873 unit, Daihatsu Ayla 18.588 unit.

Sementara itu di sektor mobil komersial, Daihatsu Gran Max Pick Up mencapai angka penjualan retail 41.703 unit dan Gran Max Minibus pada angka 15.040 unit.

Daftar Model Daihatsu Paling Laris 2024:

1. Daihatsu Sigra: 54.366 unit

2. Daihatsu Gran Max Pick Up: 41.703 unit

3. Daihatsu Terios: 19.873 unit

4. Daihatsu Ayla: 18.588 unit

5. Gran Max Minibus: 15.040 unit

Honda Brio hingga HR-V Jadi Primadona

PT Honda Prospect Motor (HPM) membukukan penjualan mobil secara ritel atau dari diler ke konsumen sebanyak 103.023 unit sepanjang Januari-Desember 2024.

Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy mengatakan capaian penjualan itu tak lepas dari beberapa model yang paling diburu konsumen, seperti Honda Brio hingga HR-V. Adapun, pangsa pasar ritel Honda tembus 11,6%.

"Kami tetap mempertahankan model-model unggulan seperti Honda Brio, WR-V, BR-V serta Honda HR-V, yang telah dilengkapi mesin yang lebih ramah lingkungan sekaligus sesuai dengan kebutuhan konsumen," ujar Billy kepada Bisnis.

Sementara itu, penjualan mobil Honda secara wholesales atau dari pabrikan ke diler sebanyak 94.742 unit pada 12 bulan 2024.

Lebih lanjut Billy mengatakan, untuk proyeksi penjualan pada 2025, Honda berharap pasar otomotif akan kembali menunjukkan tren positif di tahun ini. Untuk memberikan nilai lebih kepada konsumen, Honda pun berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan purnajual serta menghadirkan berbagai program menarik.

Selain itu, Honda juga mengumumkan akan segera meluncurkan mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) Honda e:N1 atau yang dikenal sebagai HR-V listrik pada awal tahun ini.

Jika tak ada aral melintang, Honda e:N1 itu akan diluncurkan pada semester I/2025. Sebelumnya, Honda juga telah memperkenalkan beberapa produk hybrid sebagai transisi, di antaranya yakni Honda CR-V Hybrid dan Accord Hybrid.

"Pada tahun ini, Honda berencana meluncurkan Honda e:N1 sebagai bagian dari realisasi roadmap elektrifikasi kami di Indonesia," pungkas Billy.