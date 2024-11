AHM Luncurkan Honda Scoopy Terbaru, Harga Mulai Rp22 Jutaan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, CIKARANG - PT Astra Honda Motor (AHM) resmi meluncurkan generasi terbaru dari Scoopy pada Selasa (5/11/2024). Skutik andalan Honda ini mengalami perubahan signifikan dari sisi desain serta fitur yang modern.

Presiden Direktur AHM, Susumu Mitsuishi mengatakan sejak perdana diluncurkan pada 2010, New Honda Scoopy telah banyak berevolusi sesuai tren dan kebutuhan pengendara skutik yang unik dan fashionable.

"Perubahan tampilan dari New Honda Scoopy serta fitur terbaik yang dapat meningkatkan kenyamanan berkendara diharapkan dapat semakin menunjang gaya hidup penggunanya,” ujar Mistsuishi saat peluncuran Scoopy terbaru di Cikarang, Jawa Barat pada Selasa (5/11).

Perlu diketahui, Honda Scoopy generasi ke-6 ini telah mengalami lima kali pengembangan sejak pertama kali diluncurkan pada 2010 silam. Perbedaan paling mencolok terlihat pada lampu depan dan belakang dengan desain teknologi crystal block LED.

Selanjutnya, pada area kemudi, model Scoopy terbaru ini memiliki tampilan yang semakin berbeda dengan desain Digital Panel Meter berkesan modern, serta area handle cover yang kini tertutup.

Pada New Honda Scoopy juga disematkan USB Type-C Charger yang semakin mempermudah mobilitas harian penggunanya, serta pembaruan pada tampilan dari velg berdesain palang memperkuat kesan nuansa retro pada skutik ini.

Selain itu, New Honda Scoopy memiliki ukuran console box yang lebih besar, menjadi 4 liter, atau naik 1,3 liter dari generasi sebelumnya, sehingga lebih banyak memuat barang.

Fitur unggulan lain pada New Honda Scoopy juga dipertahankan, yaitu penyematan Honda Smart Key Sistem untuk tipe Smart Key hadir terintegrasi dengan Answer Back System dan Antitheft Alarm.

Menilik dapur pacunya, Scoopy terbaru ini menggendong mesin 110cc SOHC dengan sistem pembakaran injeksi PGM-FI yang tergabung dalam rangkaian teknologi enhanced Smart Power (eSP).

Berbekal mesin tersebut, model ini mampu menghasilkan tenaga 6,6kW pada 7.500 rpm dengan torsi tertinggi di 9,2 Nm di 6.000 rpm, namun tetap irit dengan konsumsi bahan bakar 59 Km per liter. Mesin ini juga memastikan hasil pembakaran yang ramah lingkungan dengan standar emisi Euro 3.

Sebagai informasi, New Honda Scoopy ditawarkan dengan 4 varian dan 8 pilihan warna. Pertama, varian Energetic hadir dengan dua pilihan warna yaitu Energetic Silver dan Energetic Red. Kedua, varian Fashion hadir dengan warna Fashion Blue dan Fashion Brown. Kedua varian ini dijual dengan harga Rp22,52 juta On the Road (OTR) Jakarta.

Selanjutnya, New Honda Scoopy juga memiliki varian Stylish dan Prestige, yang merupakan varian yang telah dilengkapi Honda Smart Key sistem. Kedua varian tersebut memiliki pilihan warna Stylish Red dan Stylish Green untuk varian Stylish, dan Prestige White serta Prestige Black untuk varian Prestige. Keduanya dipasarkan dengan harga Rp23,33 juta OTR Jakarta.