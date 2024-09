Daftar Mobil di Harga Rp200 Jutaan per September 2024: Toyota, Honda, Suzuki

Daftar mobil Toyota, Honda, Suzuki dengan Harga Rp200 jutaan per September 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Produsen mobil asal Jepang yakni Toyota, Honda hingga Suzuki berupaya memperbesar pangsa pasar melalui penjualan produk andalan mereka di setiap kelas, salah satunya segmen menengah ke bawah.

PT Toyota Astra Motor (TAM) memiliki sederet model mobil dengan harga baru di kisaran Rp200 jutaan per September 2024. Hal itu dapat menjadi alternatif bagi konsumen yang ingin memiliki mobil baru dengan harga terjangkau.

Melansir laman resmi Auto2000, jaringan dealer resmi Toyota pada Senin (2/9/2024), sejumlah model yang dijual dengan kisaran harga Rp200 juta itu terdiri dari Low Cost Green Car (LCGC), Low Multi Purpose Vehicle (LMPV), Low Sport Utility Vehicle (LSUV), hingga commercial vehicle.

Di segmen LCGC misalnya, ada Toyota Agya yang dibanderol dengan harga mulai dari Rp170,9 juta, sedangkan tipe Agya GR Sport dipatok seharga mulai dari Rp243 juta. Selanjutnya, Toyota Calya dibanderol mulai Rp167,3 juta.

Sementara itu, di segmen LMPV, Avanza yang juga menjadi primadona konsumen Toyota dibanderol seharga Rp239,7 juta. Diikuti Veloz dengan harga mulai dari Rp292,9 juta.

Berikutnya, di segmen LSUV ada sejumlah model mobil Toyota yang dibanderol seharga Rp200 jutaan. Misalnya, Raize dibanderol mulai dari Rp238,7 juta, disusul Raize GR Sport seharga Rp287,2 juta. Kemudian, Toyota Rush dibanderol mulai dari Rp282,7 juta.

Tak ketinggalan, di segmen kendaraan komersial (commercial vehicle), Toyota menghadirkan Hilux 4x2 dengan harga Rp283,7 juta.

Marketing Director Toyota Astra Motor, Anton Jimmi Suwandy mengatakan kontributor terbesar dari penjualan Toyota yaitu Kijang Innova sebanyak 6.000 unit, duo Avanza-Veloz 5.900 unit, dan Calya 3.000 unit pada Januari-Juli 2024.

Di sisi lain, PT Honda Prospect Motor (HPM) memiliki sederet mobil anyar dengan harga kisaran Rp200 juta per September 2024.

Mengacu laman resmi Honda Indonesia per Senin (2/9/2024), setidaknya ada beberapa model yang dijual dengan harga kisaran Rp200 juta, di antaranya yaitu segmen LCGC, LSUV, dan LMPV.

Misalnya, di segmen LCGC ada Honda Brio dengan harga mulai dari Rp167,9 juta. Disusul segmen LPMV yakni Honda Mobilio dengan harga mulai Rp239,6 juta.

Selanjutnya, ada model terbaru Honda BR-V N7X yang dibanderol seharga Rp292,9 juta, disusul Honda WR-V Rp274,9 juta di segmen LSUV.

Merek Jepang lainnya yakni Suzuki juga menawarkan beragam model mobil di kisaran harga Rp200 jutaan di antaranya All New Ertiga Hybrid dibanderol mulai Rp276,2 juta, disusul New XL7 Hybrid Beta MT senilai Rp287,2 juta. Keduanya merupakan segmen hibrida (hybrid electric vehicle/HEV).

Selanjutnya ada Suzuki XL7 yang dibanderol mulai dari Rp259,4 juta. Disusul Suzuki All New Ertiga yang dipatok dengan harga mulai Rp232 juta.

Beberapa model Suzuki yang dijual seharga Rp200 jutaan lainnya yaitu Baleno mulai dari Rp283,9 juta, APV mulai dari Rp182,3 juta, hingga New S-Presso mulai dari Rp169,1 juta.

Adapun, penjualan mobil domestik masih lesu pada Juli 2024 dengan mencatatkan penurunan secara tahunan. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) pun tengah mengkaji opsi untuk merevisi target penjualan 1,1 juta unit tahun ini.

Berdasarkan data terbaru yang diterima Bisnis, penjualan mobil secara wholesales di Indonesia sebanyak 74.160 unit pada Juli 2024. Angka itu mengalami penurunan 7,9% secara year-on-year (YoY) dibandingkan capaian Juli 2023 sebesar 80.504 unit.

Sementara itu, angka penjualan mobil secara retail sebesar 75.609 unit pada Juli 2024, atau turun tipis 1% dibandingkan Juli 2023 sebanyak 76.358 unit.

Ketua I Gaikindo, Jongkie Sugiarto mengatakan penjualan secara wholesales pada periode Januari-Juli 2024 juga turun 17,5% YoY dibandingkan periode sama 2023. Selain itu, penjualan ritel juga turun 12,2% secara tahunan.

"Mudah-mudahan pada sisa empat bulan ke depan kekurangannya dapat diperkecil," ujar Jongkie kepada Bisnis, Kamis (8/8/2024).

Sejauh ini Toyota masih memimpin penjualan mobil nasional secara ritel dengan capaian 166.423 unit dan pangsa pasar 32,8% sepanjang 7 bulan pertama 2024.

Secara keseluruhan, Gaikindo mencatat penjualan mobil secara ritel turun 12,2% YoY menjadi 508.050 unit pada 7 bulan pertama 2024, dibandingkan 578.891 pada periode yang sama 2023.

Sementara itu, sepanjang Januari - Juli 2024, total penjualan secara wholesales tercatat sebesar 484.236 unit atau ambles 17,5% YoY dari periode sama 2023 sebesar 586.931 unit. Anton pun berharap penjualan mobil dapat pulih hingga akhir tahun 2024.

"Mungkin harapan saya penjualan mobil kira-kira sekitar 900.000-an lah market bisa bertahan. Saya rasa tidak mungkin bisa sama dengan tahun lalu atau lebih, setidaknya tidak turun lebih dalam lagi," ujar Anton kepada Bisnis belum lama ini.

Sebagai gambaran, realisasi penjualan mobil nasional secara wholesales sepanjang 2023 mencapai 1.005.802 unit. Sementara itu, penjualan secara retail sepanjang 2023 mencapai 998.059 unit.

Daftar Mobil dengan Harga Rp200 Jutaan per September 2024:

Toyota

-Calya: Rp167,3 juta

-Agya: Rp170,9 juta

-Agya GR Sport: Rp243 juta

-Avanza: Rp239,7 juta

-Veloz: Rp292,9 juta

-Raize: Rp238,7 juta

-Raize GR Sport: Rp287,2 juta

-Rush: Rp282,7 juta

-Hilux 4x2 Rp283,7 juta

Honda

-Brio: Rp167,9 juta

-Mobilio Rp239,6 juta

-BR-V N7X Rp292,9 juta

-WR-V Rp274,9 juta

Suzuki

- New S-Presso: Rp169,1 juta

- APV: Rp182,3 juta

- Baleno: Rp283,9 juta

- XL 7: Rp259,4 juta

- Ertiga: Rp232 juta

- XL7 Hybrid: Rp287,2 juta

- Ertiga Hybrid: Rp276,2 juta