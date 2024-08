Toyota Prius HEV Jakarta-Semarang, Konsumsi BBM-nya Hanya Segini

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) baru saja meluncurkan All New Prius Hybrid (HEV) pada gelaran GIIAS 2024. Ternyata, konsumsi BBM mobil hibrida itu terbilang cukup irit saat dikendarai menempuh perjalanan jauh.

Hal itu dibuktikan dalam acara Journalist Test Drive (JTD) oleh Toyota dengan menghadirkan 12 unit hybrid electric vehicle (HEV) dan 1 unit plug-in hybrid electric vehicle (PHEV). Rute berkendara dimulai dari Jakarta menuju Semarang, Solo, dan selesai di Yogyakarta, pada 26-28 Agustus 2024.

Saat berkendara menuju Cirebon, All New Prius HEV berhasil mencatat konsumsi bahan bakar paling irit dibandingkan model hybrid lainnya, yakni sekitar 29,4 kilometer per liter.

Adapun, jarak berkendara sekitar 215 km dari Jakarta menuju Cirebon, dilanjutkan dengan jarak sekitar 225 km dari Cirebon menuju Semarang.

Gabungan dari 12 unit yang dibawa ini berhasil mengurangi emisi karbon sebanyak lebih dari 41 kg CO2 jika dibandingkan dengan mobil internal combustion engine (ICE).

Perlu diketahui, Prius berteknologi hybrid sudah dijual dengan harga Rp698 juta OTR Jakarta. Mobil itu dibekali mesin 4-silinder 1.798 cc (2ZR-FXE) dengan motor listrik.

Tenaga mesinnya 97 dk/5.200 rpm dengan torsi puncak 142 Nm/3.600 rpm. Sementara itu tenaga motor listriknya 94 dk dan 185 Nm.

Totalnya, berbagai model yang diterjunkan dalam test drive terdiri atas 4 unit All New Yaris Cross HEV, 3 unit All New Kijang Innova Zenix Q HEV, 1 unit All New Kijang Innova Zenix V HEV.

Kemudian, 1 unit All New Alphard HEV, 1 unit All New Vellfire HEV, 1 unit All New RAV4 GR Sport PHEV, dan 1 unit All New Prius HEV yang baru meluncur di ajang GIIAS 2024.

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy mengatakan PT Toyota-Astra Motor telah menghadirkan Hybrid EV Toyota sejak 2009.

Menurutnya, HEV Toyota dapat diterima dengan baik karena sesuai ekosistem, ketersediaan infrastruktur, dan kebiasaan berkendara masyarakat.

"Posisi All New Kijang Innova Zenix HEV sebagai pemuncak sales kendaraan elektrifikasi di Indonesia, merupakan bukti nyata atas tingginya penerimaan pelanggan," ujarnya di Semarang, Senin (26/8/2024).