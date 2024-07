Mitsubishi Pajero Diskon Rp15 Juta Selama Pameran GIIAS 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, TANGERANG — Mobil sports utility vehicle (SUV) dari Mitsubishi, yakni Pajero Sport mendapatkan potongan harga sebesar Rp15 juta selama pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2024.

Salah satu tenaga penjual Mitsubishi mengatakan diskon harga yang bisa diberikan untuk Pajero Sport dari pameran mencapai Rp15 juta. Akan tetapi, tenaga penjual dapat mengajukan potongan lebih besar apabila melakukan pembelian.

Harga untuk Pajero Sport Exceed (4X2) transmisi manual dipatok senilai Rp567,1 juta, sedangkan untuk transmisi automatic sebesar Rp582,3 juta. Kemudian untuk Pajero Sport GLX (4x4) MT harganya Rp593,1 juta.

Selanjutnya harga untuk Pajero Sport Dakar (4x2) AT dipatok Rp650, 7 juta, Dakar (4x2) Ultimate AT Rp703,1 juta, dan Dakar Ultimate (4x4) AT Rp764,2 juta.

Sebagai informasi, SUV andalan merek berlogo berlian tersebut mendapatkan pembaruan dari sisi interior, eksterior, dan fiturnya.

Sementara itu, diskon paling besar diberikan untuk Mitsubishi Xforce yang mencapai Rp45 juta. Harga Mitsubishi Xforce varian Exceed CVT dipatok Rp381,9 juta, sedangkan Ultimate CVT senilai Rp414,9 juta.

“Aslinya [potongan] Rp45 juta. Nanti dapat lagi dari Traveloka Rp10 juta di luar diskon,” ujarnya.

Produk lain yang mendapatkan potongan harga adalah Xpander Ultimate sebesar Rp15 juta. Harga untuk Xpander Ultimate transmisi manual dipatok Rp307,8 juta, sedangkan transmisi CVT sebesar Rp322,9 juta.

Varian SUV dari Xpander, yakni Xpander Cross juga mendapatkan potongan harga Rp15 juta dengan transmisi manual dipatok Rp325,25 juta, dan Premium CVT Rp351,15 juta.

“Xpander yang Ultimate potongan Rp15 juta. Xpander Cross sama Rp15 juta juga,” katanya di ICE BSD Tangerang, Senin (22/7/2024).

