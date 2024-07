Tawa Bahagia Wapres Ma'aruf Amin Ketika Jajal Hyundai Kona Electric

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, TANGERANG — Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertanya soal baterai lokal yang ditanamkan pada mobil listrik Kona Electric ketika mengunjungi booth Hyundai pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2024.

Selama kunjungan Ma'ruf didampingi oleh Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang dan Ketua Umum Gaikindo, Yohannes Nangoi. Ma'ruf Amin tampak duduk nyaman di kursi pengemudi Kona Electric sembari berincang dengan Chief Operating Officer Hyundai Motors Indonesia Fransiscus Soerjopranoto.

Fransiscus mengatakan Ma'ruf tertawa senang ketika dijelaskan sudah tidak ada lagi mesin bensin pada bagian depan mobil dan beralih fungsi menjadi tempat penyimpanan yang luas.

“Di dalam kendaraan, Bapak Ma’ruf Amin bertanya untuk memastikan All New Kona Electric menggunakan Baterai Lokal yang pabriknya baru diresmikan oleh Bapak Joko Widodo di awal bulan ini dan target produksi All New Kona Electric,” kata Fransiscus melalui pesan singkat, Kamis (18/7/2024).

Sebagai informasi, mobil listrik Kona Electric juga diklaim sebagai mobil listrik dengan nilai TKDN paling tinggi di Indonesia, yakni 60% untuk saat ini.

Mobil ini terdiri atas lima varian, yakni Signature Long Range, Signature Standard Range, Prime Long Range, Prime Standard Range, dan Style.

Baca Juga GIIAS 2024 Jadi Pameran Otomotif Terbesar di Dunia Setelah China

Masing-masing harga untuk varian tersebut adalah Rp590 juta, Rp575 juta, Rp560 juta, Rp515 juta, dan Rp499 juta. Mobil ini memiliki jarak tempuh 600 km atau setara dengan perjalanan Jakarta–Yogyakarta dalam sekali pengisian daya.

Dari sisi desain eksterior, Kona Electric menggunakan pixelated seamless horizon lamp yang membentang di sisi depan dan belakang Kona Electric. Kemudian, terdapat twin headlamp dengan lampu projector full LED yang terintegrasi di bumper depan, serta seamless horizon lamp di kap mesin.

Wheel arch sewarna bodi juga disematkan agar menyatu dengan lampu depan dan belakang Kona Electric. Selanjutnya, terdapat permukaan parametrik diagonal yang tegas serta molding chrome satin yang membentang hingga ke beltline.

Integrasi active air flap di bumper depan Kona Electric dirancang supaya mampu meningkatkan efisiensi energi dan memberi pendinginan yang dibutuhkan komponen kendaraan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel