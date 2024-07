Beri Perlindungan Terbaik, Mari Mengenal Asuransi All Risk Roojai

Memiliki mobil tentu memerlukan perawatan dan perlindungan ekstra. Salah satu cara terbaik untuk melindungi kendaraan adalah dengan memiliki asuransi All Risk.

Bisnis.com, JAKARTA - Memiliki mobil tentu memerlukan perawatan dan perlindungan ekstra. Salah satu cara terbaik untuk melindungi kendaraan adalah dengan memiliki asuransi All Risk.

Asuransi mobil pada dasarnya melindungi pemilik kendaraan dari risiko akibat kerusakan hingga kehilangan. Anda tidak perlu pusing dengan biaya perbaikan mobil yang rusak akibat ditabrak atau kecelakaan lainnya, karena perusahaan asuransi akan menanggungnya.

Seperti halnya jenis asuransi lain, asuransi mobil juga memiliki jenis pertanggungan yang dapat dipilih sesuai kebutuhan dan kemampuan nasabahnya. Selain asuransi Total Loss Only (TLO), ada asuransi All Risk yang umum ditawarkan perusahaan asuransi, dan dipilih masyarakat.

Meski sama-sama menjadi produk proteksi kendaraan, kedua jenis asuransi itu menawarkan manfaat perlindungan yang berbeda. Dibandingkan TLO, asuransi All Risk lebih banyak dipilih karena cakupan manfaatnya yang luas.

Dalam artikel berikut, kita akan membahas jenis-jenis asuransi mobil, perbedaan antara asuransi All Risk dan TLO, keuntungan memiliki asuransi All Risk, dan tips memilih asuransi All Risk.

Mengenal Jenis-Jenis Asuransi Mobil

Sebagai pemilik mobil, tentu saja Anda ingin memastikan kendaraan mendapat perlindungan terbaik. Selain asuransi mobil All Risk atau disebut comprehensive, asuransi TLO menjadi jenis asuransi mobil lainnya yang bisa dipilih.

Asuransi mobil comprehensive memberikan perlindungan menyeluruh, termasuk kerusakan kecil dan besar, serta pencurian. Sementara itu, asuransi TLO hanya mencakup kerusakan total atau kehilangan kendaraan.

Memilih jenis asuransi yang tepat sangat penting agar Anda mendapatkan perlindungan maksimal sesuai kebutuhan.

Memahami Perbedaan Asuransi All Risk dan TLO

Memahami perbedaan antara asuransi All Risk dan TLO sangatlah penting. Untuk mengetahuinya, mari pahami perbedaan di antara kedua jenis asuransi ini.

Asuransi mobil comprehensive memberikan perlindungan lengkap terhadap segala jenis kerusakan, baik kecil maupun besar, serta pencurian. Termasuk cakupan terhadap kerusakan akibat kecelakaan, bencana alam, hingga tindakan kriminal.

Sementara itu, asuransi TLO hanya akan menanggung jika kerusakan mobil mencapai 75% atau lebih dari harga kendaraan, atau jika mobil hilang dicuri. Jadi, jika Anda ingin perlindungan menyeluruh, asuransi All Risk merupakan pilihan yang tepat.

Alasan Memiliki Asuransi All Risk

Ada banyak alasan mengapa asuransi All Risk lebih baik daripada proteksi kendaraan lainnya. Berikut ini adalah beberapa alasannya:

Asuransi mobil yang comprehensive

Sama seperti namanya, asuransi mobil comprehensive menawarkan perlindungan yang menyeluruh terhadap berbagai risiko yang mungkin terjadi. Dengan memiliki asuransi ini, Anda tidak perlu khawatir jika mobil mengalami kerusakan ringan maupun berat.

Produk perlindungan kendaraan ini mencakup berbagai risiko seperti kecelakaan, pencurian, dan bencana alam. Jadi, Anda bisa merasa tenang saat berkendara!

Menjadi Proteksi Tambahan untuk Kecelakaan Diri

Selain melindungi mobil Anda, asuransi mobil comprehensive juga memberikan perlindungan tambahan bagi pengemudi dan penumpang. Jika terjadi kecelakaan, biaya perawatan medis akan ditanggung oleh asuransi.

Ini tentu sangat membantu mengurangi beban finansial yang mungkin timbul akibat kecelakaan. Dengan begitu, Anda dan keluarga bisa merasa lebih aman saat berada di jalan.

Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga

Salah satu keuntungan besar dari asuransi mobil comprehensive adalah adanya perlindungan terhadap tanggung jawab hukum pihak ketiga.

Jika Anda terlibat dalam kecelakaan yang menyebabkan kerusakan atau cedera pada orang lain, asuransi akan menanggung biaya kompensasi tersebut. Ini membantu Anda menghindari masalah hukum dan beban biaya yang mungkin sangat besar.

Perlindungan Terhadap Kerusakan dan Aksi Pencurian

Kerusakan dan pencurian mobil adalah risiko yang selalu mengintai. Dengan asuransi All Risk, Anda akan mendapatkan perlindungan penuh terhadap kedua risiko ini.

Jika mobil Anda mengalami kerusakan akibat kecelakaan atau bencana alam, asuransi akan menanggung biaya perbaikan. Begitu juga jika mobil dicuri, asuransi akan memberikan kompensasi sesuai nilai pertanggungan.

Perbaikan Kendaraan di Bengkel Rekanan

Asuransi mobil comprehensive biasanya bekerja sama dengan berbagai bengkel rekanan yang memiliki reputasi baik. Itu berarti, Anda bisa mendapatkan layanan perbaikan yang berkualitas tanpa perlu mengeluarkan biaya besar.

Bengkel rekanan juga seringkali menawarkan layanan tambahan seperti antar-jemput kendaraan, sehingga memudahkan Anda dalam proses perbaikan.

Memproteksi Kerusakan dari Berbagai Risiko

Asuransi mobil comprehensive tidak hanya melindungi dari kerusakan akibat kecelakaan, tetapi juga dari berbagai risiko lainnya seperti kebakaran, banjir, dan tindakan kriminal.

Perlindungan yang luas ini memastikan mobil Anda selalu dalam kondisi baik dan siap digunakan kapan saja. Anda tidak perlu khawatir akan biaya tak terduga yang mungkin timbul akibat berbagai risiko tersebut.

Layanan Darurat 24/7

Salah satu fitur unggulan dari asuransi mobil comprehensive adalah layanan darurat 24/7. Jika Anda mengalami masalah di tengah perjalanan, seperti kecelakaan atau kerusakan mesin, Anda bisa menghubungi layanan darurat kapan saja.

Tim profesional akan siap membantu Anda dengan cepat, sehingga Anda bisa melanjutkan perjalanan dengan aman dan nyaman.

Memberikan Rasa Aman Finansial

Dengan memiliki asuransi All Risk, Anda akan mendapatkan rasa aman finansial yang yang sangat berharga. Anda tidak perlu khawatir akan biaya perbaikan yang mahal atau kerugian besar akibat pencurian mobil.

Asuransi ini membantu mengelola risiko finansial yang mungkin timbul, sehingga Anda bisa fokus pada hal-hal lain yang lebih penting dalam hidup.

Rekomendasi Pilihan Asuransi Mobil All Risk Terbaik

Untuk mendapatkan perlindungan terbaik, pastikan Anda memilih asuransi All Risk dari perusahaan yang terpercaya. Beberapa perusahaan asuransi ternama menawarkan produk All Risk dengan cakupan luas dan layanan prima, di antara pilihan tersebut asuransi Roojai yang terbaik.

Telah resmi terdaftar di OJK, Roojai memiliki reputasi baik dan menawarkan berbagai kemudahan dalam proses klaim serta layanan pelanggan yang responsif.

Sebagai insurtech ternama asal Thailand, Roojai yang telah berekspansi ke Indonesia menawarkan premi asuransi dengan harga yang sangat terjangkau dan disesuaikan kebutuhan. Cukup mengakses aplikasinya yang user friendly, Anda bisa membeli polis kapan saja dan di manapun berada dengan mudah.

Tips Memilih Asuransi All Risk Terbaik

Memilih asuransi All Risk yang tepat memerlukan beberapa pertimbangan. Berikut ini beberapa pertimbangannya:

Pertimbangkan Besaran Jarga Premi

Saat memilih asuransi All Risk, pertimbangkan besaran harga premi yang ditawarkan. Pastikan premi yang dibayar sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Bandingkan beberapa penawaran dari perusahaan asuransi berbeda untuk mendapatkan harga terbaik.

Perhatikan Reputasi Perusahaan Asuransi

Reputasi perusahaan asuransi sangat penting dalam memilih produk All Risk. Cari tahu ulasan dari nasabah lain dan periksa track record perusahaan dalam menangani klaim.

Jika perusahaan asuransi yang dipilih memiliki reputasi baik, maka biasanya memberikan layanan lebih baik dan proses klaim lebih mudah.

Perhatikan Syarat dan Ketentuan Polis

Agar tidak salah, bacalah dengan seksama syarat dan ketentuan yang tertera di polis. Pastikan Anda memahami semua ketentuan, termasuk pengecualian dan batasan perlindungan yang ditawarkan.

Ini penting agar Anda tidak mengalami kesulitan saat mengajukan klaim di kemudian hari.

Perhatikan Kemudahan Klaim Asuransi

Kemudahan klaim adalah salah satu faktor penting dalam memilih asuransi All Risk. Pilihlah perusahaan yang memiliki proses klaim yang cepat dan mudah.

Selain itu, layanan pelanggan yang responsif juga sangat membantu dalam proses klaim.

Pilih Asuransi dengan Jangkauan Luas

Asuransi dengan jangkauan luas akan memberikan perlindungan lebih baik. Pastikan perusahaan asuransi yang Anda pilih memiliki jaringan bengkel rekanan yang luas dan layanan darurat yang tersedia di banyak lokasi.

Hal ini akan memudahkan Anda mendapatkan layanan perbaikan dan bantuan darurat kapan saja dan di manapun berada.

Itulah pembahasan mengenai jenis-jenis asuransi mobil, mengapa asuransi All Risk lebih baik dari yang lain dan tips memiliki proteksi tersebut. Semoga bermanfaat!

