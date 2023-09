Penjualan Mobil Listrik Wuling Terdongkrak Pada Agustus 2023 Berkat Air ev Lite

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Penjualan mobil listrik Wuling Indonesia mengalami peningkatan secara signifikan berkat adanya Air ev Lite yang diluncurkan pada pameran GIIAS 2023.

Brand & Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani mengatakan adanya Air ev Lite turut memperbesar volume penjualan dari mobil listrik Wuling, serta melengkapi varian yang sudah ada.

“Kami sendiri percaya diri dengan Air ev untuk segmen mobil listrik. Sebagai mobil listrik terlaris Indonesia yang memadukan unsur easy to use, easy home charging dan easy to own sehingga punya keunikan tersendiri,” ujar Dian kepada Bisnis, Selasa (19/9/2023).

Lebih lanjut, dia mengatakan saat ini Wuling Indonesia masih fokus untuk mengembangkan Air ev dalam jajaran kendaraan elektrifikasinya. Terlebih lagi Air ev memiliki kontribusi sekitar 19,58 persen dari total penjualan Wuling sepanjang Januari-Agustus 2023.

"Saat ini, kami masih berfokus pada kendaraan listrik pertama kami di Indonesia, yakni Air ev," jelas Dian.

Dia menilai menilai pasar otomotif saat ini akan semakin berkembang terutama pada segmen kendaraan listrik. Salah satu indikasi dari perkembangan ini adalah banyaknya merek otomotif yang meluncurkan kendaraan listrik, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan Air ev secara wholesales mencapai 480 unit pada Agustus 2023, naik 60,53 persen dibandingkan Juli 2023 sebanyak 293 unit.

Rinciannya, penjualan Air ev Lite mencapai 100 unit, Air ev Standard Range sebanyak 99 unit, dan Air ev Long Range sebanyak 281 unit pada Agustus 2023.

Adapun penjualan Air ev telah mencapai 2.424 unit sepanjang Januari-Agustus 2023, sekitar 19,58 persen dari total penjualan mobil Wuling secara keseluruhan, yakni 12.476 unit.

