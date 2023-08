Jelang Penutupan GIIAS 2023, Ini Tiga Kendaraan Hybrid Suzuki yang Dapat Dijajal Konsumen

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, TANGERANG — PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) yang berada di bawah naungan PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. (IMAS) membawa tiga model kendaraan hybrid, serta dua model konvensional untuk dijajal calon konsumen dalam ajang GIIAS 2023.

4W Marketing Director PT SIS, Donny Saputra mengatakan kendaraan yang disediakan oleh Suzuki untuk dijajal atau test drive para konsumen adalah Grand Vitara, New XL7 Hybrid, All New Ertiga Hybrid, untuk lini model hybrid, serta model Baleno, dan S-Presso.

“Alasannya adalah kelima unit ini selalu menduduki lini kendaraan passanger favorit konsumen Suzuki dari tahun ke tahun,” ujar Donny dikutip Jumat (18/8/2023).

Lebih lanjut, dia mengatakan Suzuki telah melakukan serangkaian pembaharuan untuk Grand Vitara, New XL7 Hybrid, dan Baleno yang diharapkan dapat meningkatkan antusiasme konsumen akan kendaraan efisien dan tangguh.

Adapun dalam ajang GIIAS 2023, Suzuki membawa 10 lini produk mulai dari Grand Vitara,

New XL7 Hybrid, All New Ertiga Hybrid, Baleno, Ignis, hingga S-Presso. Dalam pameran ini, Suzuki juga menampilkan pembaruan baru pada unit hatchback-nya berupa Head Unit 9 inch dan Kamera 360 derajat untuk Baleno.

Suzuki Baleno merupakan hatchback Suzuki ditenagai oleh mesin K15B 1.500cc yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar.

Dari sisi desain eksterior, Suzuki Baleno memiliki panjang bodi 3.990 mm, lebar 1.745 mm, tinggi 1.485 mm. Kemudian dari sisi interior, Baleno dapat ditunggangi lima penumpang dan dilengkapi fitur-fitur modern seperti Head Up Display, Cruise Control, 6 Airbags, pengaturan suhu otomatis, dan LED headlamp.

“Tahun ini, kami menyematkan dua fitur dan teknologi yang lebih modern dan kami berharap Suzuki Baleno semakin diterima dengan baik sebagai hatchback unggulan dari Suzuki untuk kalangan profesional muda dan keluarga urban Indonesia,” katanya.

Suzuki Baleno terbaru yang ditawarkan pada GIIAS 2023 ini dibanderol seharga on-the-road (OTR) Rp281,4 juta untuk varian transmisi automatic dengan lima pilihan warna Prime Celestial Blue, Pearl Midnight Black, Prime Opulent Red, Prime Grandeur Grey, serta Prime Arctic White.

