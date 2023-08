GIIAS 2023, Wuling Segarkan Almaz RS

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, TANGERANG — Wuling Motors menampilkan New Almaz RS yang merupakan tampilan baru dari model Almaz sebagai andalan pada segmen SUV. Model ini terdiri dari dua varian, yakni versi kendaraan listrik hybrid dan BBM.

Brand & Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani mengatakan nantinya harga dari New Almaz RS ini akan lebih murah daripada harga on-the-road (OTR) yang ada untuk varian SUV yang ada saat ini.

Adapun varian SUV dengan harga OTR termurah saat ini adalah Wuling Almaz RS Pro yang harganya dibanderol Rp439,2 juta.

“Kalau ngomongin inovasi, [dan] harga baru, tetapi harganya juga masih bisa bersaing itu kan artinya ada unsur inovasi yang kita tanamkan,” ujar Dian di ICE BSD pada Kamis (10/8/2023).

Lebih lanjut, dia mengatakan belum bisa membeberkan harga dari New Almaz RS lantaran dalam gelaran GIIAS 2023 masih dalam fase pre-booking period dan sedang mengukur estimasi dan permintaan dari para konsumen.

Wuling New Almaz RS mendapatkan penyegaran baik pada bagian eksterior maupun interiornya. Pada tampilan eksterior menggunakan desain New Glossy Back Front Bumper & Grille.

Kemudian terdapat penyegaran pada bagian bumper belakang dengan mengganti logo di pintu belakang menjadi emblem huruf Wuling. Pada bagian roda, Wuling New Almaz RS menggunakan velg berukuran 18 inci.

Pada desain interiornya, New Almaz RS menggunakan New Classy Carbon Black Interior Style dengan konfigurasi 7 bangku penumpang dibalut kulit sintetis. Pada bagian dashboard menggunakan soft touch panel berkelir baru dengan New Sophisticated Multicolor Ambience Light di beberapa bagian ruang kabin.

New Almaz RS tampil dengan dua varian, yakni New Almaz RS Pro yang dibekali mesin 1.500 cc turbocharged dengan transmisi CVT. Kemudian untuk varian kendaraan listrik New Almaz RS Hybrid menggunakan mesin 2.000 cc hybrid dengan Dedicated Hybrid Transmission.

