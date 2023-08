Penghapusan PPN Impor Utuh (CBU) Mobil Listrik Dinilai Positif untuk Perluas Pasar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya pemerintah yang sedang mengkaji penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) impor kendaraan utuh (completely built up/CBU) mobil listrik dinilai sebagai langkah tepat untuk memperluas pasar EV di Indonesia.

Partner dan Global Head of Arthur D. Little’s Automotive Practice Andreas Schlosser mengatakan dengan berkaca pada negara lain, Indonesia perlu memperbanyak jumlah mobil listrik yang mengaspal di jalanan untuk menarik minat konsumen.

“Masyarakat harus melihat EV di jalan bahwa kendaraan listrik aman dan kendaraan listrik adalah sesuatu yang dapat anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti bekerja, dan mengemudi,” ujar Schlosser dalam Executive EV/Battery Roundtable 2023 di Jakarta, Selasa (1/8/2023).

Dia menilai jika produksi dalam negeri masih belum cukup, maka impor kendaraan menjadi sesuatu hal yang wajar dilakukan oleh pemerintah.

Adapun dia menilai PPN 0 persen untuk CBU mobil listrik hanya sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memperluas pasar dan membuat masyarakat lebih mengenal kendaraan listrik di Indonesia.

“Di pasar lain kami telah melihat bahwa ini dapat menjadi akselerator untuk membuat masyarakat lebih mengenal EV,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan adanya insentif tersebut harus dibarengi dengan pengembangan infrastruktur karena ekosistem EV perlu berjalan beriringan dengan kebijakan dari pemerintah.

Dari sudut pandang ekonomi makro, dia menyebut penghapusan PPN impor CBU ini akan meningkatkan persaingan pada pasar sehingga turut mendorong akselerasi ekosistem EV di Indonesia.

Partner Arthur D. Little dan Head of Automotive and Manufacturing practice di Asia Tenggara Hirotaka Uchida mengatakan rencana pemerintah untuk menghapuskan PPN impor CBU mobil listrik menjadi langkah penting untuk menarik minat pemain baru di pasar EV.

Setelah pasar EV berkembang pesat, dia menilai pemerintah baru dapat fokus pada pengembangan produksi lokal seperti yang telah dilakukan oleh beberapa negara lainnya.

“Thailand melakukan hal yang sama sehingga mereka mengurangi pajak CBU dari china menjadi 0 persen untuk EV dan itu sebabnya mungkin pemain China memasuki pasar Thailand,” katanya.

