Anak Indomobil (IMAS), Mercy Hepi Pemerintah Bakal Hapus PPN Mobil Listrik Impor

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia yang saat ini merupakan bagian dari Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS), menilai rencana penghapusan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN mobil listrik impor membuka kesempatan pasar lebih luas.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo teranyar tengah mempertimbangkan membebaskan mobil listrik impor (completely built up/CBU). Tujuannya memberi kesempatan kepada lebih banyak merek untuk memperkenalkan produknya.

Head of Marketing Communication and Public Relation PT MBDI Kariyanto Hardjosoemarto mengatakan rencana pemerintah tersebut akan mempercepat ekosistem kendaraan listrik, dan memperluas kesempatan para pemain kendaraan listrik untuk memperkenalkan produk EV melalui skema CBU.

“Hal ini memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain kendaraan listrik untuk ikut memperkenalkan produknya di Indonesia melalui skema CBU sehingga konsumen akan memiliki lebih banyak pilihan,” ujar Kariyanto kepada Bisnis, Senin (31/7/2023).

Meski demikian, kebijakan dia mengungkapkan kebijakan ini akan memberikan dampak investasi untuk fasilitas produksi kendaraan listrik dalam negeri. Hanya saja, Kariyanto menyoroti aspek positif kebijakan tersebut yang membuka peluang bagi masyarakat mengenal lebih banyak teknologi kendaraan listrik.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Mercedes-Benz tercatat menjual 182 unit kendaraan listrik sepanjang semester I/2023. Rinciannya untuk iX Drive terjual sebanyak 143 unit, dan i440 Gran Coupe sebanyak 39 unit.

Mercedes-Benz juga berencana meluncurkan sebanyak tiga produk baru terdiri dari dua kendaraan listrik dan satu kendaraan ikonik berupa ICE (Internal Combustion Engine) pada GIIAS 2023.

Selain itu, beberapa contoh model yang akan dibawa pada GIIAS 2023 adalah The New Mercedes-Benz GLC, The New Mercedes-Benz EQA, dan kendaraan listrik berupa EQS SUV. Adapun untuk EQS SUV merupakan desain yang dibentuk dari awal dan bukan modifikasi dari BRS menjadi EQ.

Kemudian, Mercedes-Benz juga berencana meluncurkan model EQS edisi 1 yang mengalami perubahan minor atau facelift dan dijual secara terbatas, serta memamerkan model ikonik berupa SL43 yang akan dilahirkan kembali atau reborn dalam ajang GIIAS 2023.

