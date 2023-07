Harga Tiket GIIAS 2023 Telah Rilis, Termurah Rp50.000

Bisnis.com, JAKARTA — Pameran otomotif akbar Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) bakal digelar pada 10—20 Agustus 2023 dengan menghadirkan 49 merek kendaraan. Detail penjualan tiket telah dirilis oleh penyelenggara pameran ini.

Pembelian tiket GIIAS 2023 bisa dilakukan melalui dua cara, yakni secara daring atau online melalui aplikasi Auto360 dan pembelian secara langsung di lokasi pameran (on the spot).

Untuk tiket kategori VIP khusus pada pembukaan 10 Agustus 2023, penyelenggara membanderol tiket online di harga Rp200.000. Sementara itu tiket on the spot dijual di harga Rp250.000.

Selanjutnya tiket open for public untuk pelaksanaan 11—20 Agustus 2023 dijual dalam beberapa kategori. Pertama adalah kategori weekdays untuk Senin—Jumat pukul 11.00—21.00 WIB yang dijual di harga Rp50.000 untuk pembelian melalui kanal online, sementara pembelian tiket on the spot dibanderol Rp20.000 lebih mahal di harga Rp70.000 per tiket.

Selanjutnya adalah tiket untuk akhir pekan pada Sabtu dan Minggu. Tiket kategori ini dipatok di harga Rp100.000 jika dibeli melalui kanal online dan Rp120.000 secara on the spot.

Tiket kategori terakhir adalah tiket khusus Hari Kemerdekaan atau Independence Day untuk akses pada 17 Agustus 2023 pukul 10.00—21.00 WIB. Tiket ini dijual di harga Rp78.000 melalui kanal online dan Rp120.000 jika dibeli di lokasi secara langsung.

GIIAS edisi tahun ini akan kembali digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang Banten. Hari pertama pelaksanaan pada 10 Agustus 2023 akan diperuntukan untuk undangan VIP dan media, sementara pelaksanaan 11—20 Agustus terbuka untuk publik.

Dari 49 merek yang ikut serta, 29 di antaranya adalah kendaraan penumpang, 15 kendaraan roda dua, dan 5 kendaraan komersial.

Dari 29 kendaraan penumpang tersebut terdapat merek Audi, BMW, Chery, Citroen, Daihatsu, DFSK, GWM Tank, Haval, Honda, Hyundai, KIA, Lexus, Maxus, dan Mazda. Selanjutnya adalah Mercedes-Benz, MG, MINI, Mitsubishi Motors, Neta, Nissan, Ora, Porsche, Seres, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, Wuling.

Kemudian dari 15 kendaraan roda dua terdapat merek Alva, Aprilia, Astra Honda Motor, Benelli, Exotic, Harley-Davidson, lon Mobility, Keeway, Motoguzzi, Pacific, Piaggio, Polytron, Royal Enfield, Segway, dan Vespa. Sementara itu 5 merek kendaraan komersial mencakup merek Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso, Toyota Komersial, dan UD Trucks.

