Siap-siap! Hyundai Bakal Rilis Mobil Listrik Motif Batik di GIIAS 2023

Bisnis.com, SEOUL - Hyundai, pabrikan kendaraan asal Korea Selatan (Korsel) akan merilis mobil listrik motif batik di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) pada Agustus 2023.

Informasi tersebut diungkapkan Wakil Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan (Korsel) Zelda Wulan Kartika saat bertemu dengan 14 peserta The Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea di Kantor KBRI Seoul, Selasa (30/5/2023).

“Untuk mobil listrik batik yang akan launching bulan Agustus 2023. Awalnya target mobil listrik batik ini untuk masyarakat Indonesia dulu,” ujarnya.

Dia mengungkapkan mobil listrik motif batik tersebut akan menghiasi tipe Ioniq. Jika pangsa pasar cocok, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan mobil listrik batik akan diproduksi lebih banyak lagi.

Menurutnya, mobil listrik motif batik buatan Hyundai merupakan salah satu bagian untuk memperingati perayaan hubungan bilateral Indonesia dan Korsel ke-50 pada tahun ini.

“Karena batik ini kebudayaan indonesia, harus di-promote terus khususnya oleh sesuatu yang jadi tren ke depan,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan motif batik yang dipilih untuk mobil listrik Hyundai Ioniq adalah batik Solo.

Dari sekian banyak motif batik yang ada di Indonesia, Zelda mengatakan ada alasan di balik pemilihan batik Solo untuk proyek ini.

“Waktu itu yang bersedia Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Dia menyatakan kesiapannya, langsung oke. Nggak pakai macam-macam. Yang begitu, cuma Wali Kota Solo. Yang lainnya, agak susah pendekatannya. Jadi ya sudah kita okein aja. Jangan dikaitkan dengan politik ya,” ujar Zelda.

Meski demikian, dia enggan memberi bocoran lebih detail terkait desan batik yang akan muncul di mobil listrik Hyundai Ioniq.

Dalam pertemuan di KBRI Seoul, hadir pula Founder & Chairman Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Pati Djalal dan Direktur Korea Foundation Choi Hyunsoo.

Founder & Chairman FPCI Dino Pati Djalal dan Wakil Duta Besar RI untuk Korsel Zelda Wulan Kartika dalam pertemuan bersama 14 jurnalis peserta The Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea di Kantor KBRI Seoul, Selasa (30/5/2023). JIBI/Feni Freycinetia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News