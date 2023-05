Spesifikasi Kijang Innova Reborn, Harga dan Perbedaan dengan Venturer

Bisnis.com, JAKARTA - Toyota masih mempertahankan Innova generasi kelima atau yang dikenal dengan julukan Innova Reborn, meskipun saat ini sudah ada Innova Zenix sebagai generasi terbaru. Bahkan di India, Toyota mengeluarkan Innova Reborn versi facelift.

Di India, Innova Reborn dijual dengan nama Innova Crysta. Toyota Kirloskar Motor (TKM) mengumumkan pembukaan pemasaran Innova Crysta facelift. New Innova Crysta saat ini hadir dengan faisa depan yang disempurnakan. Desainnya sudah dirancang dengan mempertimbangkan preferensi khusus untuk tampilan yang kokoh dan kuat, sehingga memenuhi kebutuhan keluarga, pengusaha, korporasi, dan pemilik armada.

Harga Toyota Kijang Innova Reborn

Harga Toyota Innova Reborn Bekas

Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2019: Rp. 260 – 380 jutaan.

Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2020: Rp. 270 – 390 jutaan.

Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2021: Rp. 300 jutaan.

Harga Innova Reborn Diesel

Kijang Innova Reborn Diesel M/T: Rp. 398,5 juta

Kijang Innova Reborn Diesel A/T: Rp. 419.9 juta

Kijang Innova Reborn Bensin M/T: Rp. 371 juta

Spesifikasi Toyota Kijang Innova Reborn

Overview

Merek: Toyota

Model: Toyota Kijang Innova

Type Body: MPV

Segmen: Segmen C

Jenis bahan bakar: Fuel

Tahun peluncuran: 2020

Tenaga maksimum (ps): 139 PS, 149 PS

Torsi maksimal (NM): 183 Nm, 342 Nm

Mesin: 2.0L petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC

Panjang x Lebar x Tinggi (mm): 4735 x 1830 x 1795

Performance

Perpindahan mesin: 1998 cc, 2393 cc

Tenaga maksimum: 139 PS, 149 PS

Jenis bahan bakar: Bensin

Torsi: 183Nm, 342Nm

Dimensi dan kapasitas

Panjang (mm): 4735

Lebar (mm): 1830

Tinggi (mm): 1795

Jarak sumbu roda: (mm): 2750

Berat besih (kg): 1

Ground Clearance (mm): 1

Jumlah pintu (buah): 5

Jumlah tempat duduk (buah): 7

Tangki bahan bakar (liter): 1

Kapasitas bagasi (L): 1

Kemudi dan Suspensi

Suspense depan: Double Wishbone

Suspense belakang: Multi-Link

Tipe Power Steering: Rack & Pinion

Detail Mesin

Kapasitas mesin (L): 1.0

Kapasitas mesin (cc): 1998, 2393

Jumlah silinder: 4

Jumlah katup per silinder: 4

Tenaga maksimum (PS): 139 hingga 149

Rpm at Max Tenaga: 3400 hingga 5600

Torsi maksimum (Nm: 183 hingga 342

Rpm at Max Torsi: 4000, 1200-2800

Jenis bahan bakar: bensin

Rem dan Ban

Jenis rem depan: Ventilated Disc

Jenis rem belakang: Drum

Spesifikasi ban depan: 205/65 R16

Spesifikasi ban belakang: 205/65 R16

Perbedaan Innova Reborn dan Venturer

Dimensi Toyota Venturer dan Toyota Innova

Kedua jenis mobil ini memiliki dimensi yang sama, diperuntukkan untuk mobil keluarga Toyota Venturer ataupun Toyota Innova hadir dengan dimensi yang luas. Dengan Panjang 4.735 mm. lebar 1.830 dan tinggi 1.795 mm tentunya pengemudi akan mendapatkan space yang luas dan nyaman

Mesin Toyota Venturer dan Toyota Innova

Toyota Venturer ataupun Innova ditenagai dengan mesin 1TR-FE 4 silinder in-line, 16 valve DOHC with Dual VVT-I, menghasilkan tenaga 139/5.600 ps/rpm. Sedangkan untuk varian diesel kedua mobil ini menggunakan mesin 2 GD FTV 4 silinder in-line, 16 valve DOHC with VNT intercooler, dengan tenaga maksimal yang dihasilkan 149/3.400 ps/rpm

Eksterior Toyota Venturer dan Toyota Innova

Pada Toyota Venturer di bagian depan hadir dengan distinctive front grille with new bumper spoiler package menjadikan tampilan depan dari venturer terkesan lebih premium dan elegan. Sedangkan pada Toyota Innova pada bagian depan disematkan trapezoidal front grille dengan tampilan warna dark grey dan ornamen krom yang menambah kesan stylish. Pada bagian roda, Toyota Innova hadir dengan Two Toned 16” Alloy Wheel sedangkan Toyota Venturer memasangkan Dynamic 17” Alloy Wheel.

Interior Toyota Venturer dan Toyota Innova

Pada Toyota Venturer, pengemudi dan penumpang sudah menggunakan kursi yang berbahan kulit, sedangkan pada Toyota Innova menggunakan kursi berbahan fabric. Perbedaan lainnya pada Toyota Venturer sudah terdapat premium illumination light ambience sedangkan pada Toyota Innova fitur masih belum terpasang.

Fitur keselamatan Toyota Venturer dan Toyota Innova

Kedua mobil ini di semua tipe sudah dibekali dengan anti-lock braking system. Selain itu, juga terdapat 3 fitur keselamatan lainnya yaitu vehicle stability control, hill start assist control, dan emergency brake signal. Namun terdapat di perbedaan untuk airbags, pada Toyota Venturer air bags tersedia pada front D+P knee, side, CSA. Sedangkan pada Toyota Innova front D+P, D-Knee.

Pajak Toyota Kijang Innova Reborn

Pajak Innova Reborn Tipe 2.4G A/T 2020: Rp. 6.359.000

Pajak Innova Reborn Tipe 2.4G A/T 2020: Rp. 5. 500.000

Pajak Innova Venturer Tipe 2.0 A/T 2019: Rp. 5.324.000

Pajak Innova Venturer Tipe 2.0 M/T 2019: Rp. 5.072.750

Pajak Innova Venturer Tipe 2.4 A/T 2019: Rp. 5.813.000

Pajak Innova Venturer Tipe 2.4 M/T 2019: Rp. 5. 545.250

Itulah informas lengkap dan terupdate mengenai Toyota Kijang Innova Reborn yang perlu kamu ketahui.

