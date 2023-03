Harga Agya dan Ayla Terbaru Bakal Dirilis di GJAW 2023?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Pameran otomotif yang digelar Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), yaitu GJAW 2023 akan menjadi ajang produsen mobil untuk meluncurkan mobil teranyar.

Seperti halnya Toyota dan Daihatsu yang santer dikabarkan akan mengungkap harga dari generasi terbaru Agya dan Ayla.

Hal ini bersumber dalam konferensi pers persiapan menuju GJAW 2023. Terlihat, dalam presentasi perwakilan agen pemegang merek (APM) menampilkan siluet mirip All New Toyota Agya dan All New Daihatsu Ayla.

"Yang spesial [di GJAW 2023] kami akan meluncurkan produk yang sudah ditunggu-tunggu dan ada satu tambahan produk yang menarik," kata PR Officer PT Toyota Astra Motor (TAM), Maya Mazaya Kiasatina, di Jakarta dikutip Minggu (5/3/2023).

Sebagaimana diketahui, line up terbaru mobil LCGC Toyota dan Agya mendapatkan animo yang tinggi dari masyarakat sejak pengenalan produk pada awal Februari 2023. Namun, kedua perusahaan masih menutup rapat banderol harga mobil LCGC terbarunya.

Bicara soal spesifikasi, All New Agya mendapatkan pembaruan secara menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi mesin dan juga menawarkan performa yang lebih baik dari generasi sebelumnya.

Agya teranyar ini sekarang dilengkapi dengan mesin baru berkode WA-VE dengan kubikasi 1.200 cc 3-silinder Dual VVT-i. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 88 PS pada 6.000 rpm dan torsi 11,52 Kgm pada 4.500 rpm.

Mesin 3-silinder yang tersemat pada Agya diklaim memiliki keunggulan dan kelebihan berupa efisien dalam mengolah bahan bakar dan memproduksi torsi lebih tinggi dari generasi sebelumnya.

Karakter torsi yang kuat dapat didapatkan sejak putaran mesin rendah tersebut memberikan akselerasi lebih cepat dan sigap dari model sebelumnya tanpa mengorbankan konsumsi bahan bakar.

Adapun, penggunaan platform terbaru ini memberikan juga ruang untuk memperbesar dimensi kabin dengan menjaga bodi tetap kompak dengan dimensi baru Agya yang memiliki panjang 3.760 mm, lebar 1.665 mm, tinggi 1.505 mm dan wheelbase 2.525 mm.

Sementara itu, All New Astra Daihatsu Ayla sudah disematkan dengan dua pilihan mesin baru, yakni 1.2L WA-VE, dan 1.0L VVT-i yang diklaim mampu memberikan akselerasi responsif dengan standar EURO 4, sehingga lebih ramah lingkungan.

LCGC teranyar Daihatsu ini dibekali dengan platform baru sama seperti Toyota Agya sehingga memiliki berbagai keunggulan seperti teknologi terkini, berkualitas tinggi, harga terjangkau dan lebih efisien dibanding generasi sebelumnya.

Dalam hal desain, tampilan eksterior All New Astra Daihatsu Ayla tampil powerful, dan aggressive, ditambah desain baru alloy wheel 14 inch, dan fitur terkini seperti LED Headlamp membuat tampilan All New Ayla semakin modern, dan aerodinamis.

