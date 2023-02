Spesifikasi dan Bocoran Harga Supercar PHEV Ferrari 296 GTS yang Siap Mengaspal di Indonesia

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Berikut ini adalah spesifikasi dan bocoran harga mobil PHEV Ferrari 296 GTS yang mungkin sedang kamu cari.

Isu soal kehadiran supercar Phev Ferrari 296 GTS memang sudah jadi bahan perbincangan pecinta supercar di Indonesia sejak tahun lalu.

Akan tetapi pada awal Februari 2023 ini, kabar baik tentang suprcar Ferrari tersebut akhirnya mencuat ke permukaan.

PT Eurokars Prima Utama resmi meluncurkan mobil listrik plug-in hybrid (PHEV) Ferrari teranyar di Indonesia, yakni 296 GTS.

Supercar 296 GTS merupakan versi convertible atau atap terbuka dari PHEV yang telah diluncurkan pada tahun sebelumnya yaitu 296 GTB.

“Akhirnya varian convertible dari seri 296 [GTS] resmi diluncurkan di Indonesia,” ungkap General Manager PT Eurokars Prima Utama Nini Chiandra di Jakarta, Jumat (10/2/2023).

Jika dilihat-lihat, Ferrari 296 GTS ini memiliki desain yang lebih minimalis dan kekinian ketimbang kembarannya, 296 GTB.

Meski demikian, perusahaan telah membekali produk terbarunya ini dengan teknologi dan desain interior lebih modern dan fungsional dalam hal aerodinamika.

Jika kamu penasaran mengapa Ferrari menamai supercarnya ini dengan 296 GTS, kemungkinan besar itu karena spesifikasi mesin 2.992cc-nya yang dipadukan dengan konfigurasi V6.

Mobil merek "kuda jingkrak" ini mampu menghasilkan tenaga 830 chevaux vapeur (cv) dengan torsi maksimum pada 6.250 hingga 8.250 rpm.

Rinciannya, mesin bensin 296 GTS menghasilkan daya 663 cv sedangkan motor listriknya sebesar 167 cv dengan baterai 7,45 kWh.

Dengan segala teknologi yang disematkannya itu, Phev Ferrari 296 GTS mampu melesat dalam kecepatan maksimum 330 km per jam, dengan konsumsi bahan bakar 6,5 liter per 100 km dan mampu menekan emisi gas 153 gram per km.

