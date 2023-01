Mercedes Benz Lego 3.184 unit, Naik 26 Persen

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) berhasil membukukan penjualan sebanyak 3.184 unit sepanjang 2022.

Dalam data yang dirilis MBDI, jumlah tersebut meningkat sekitar 26 persen dibanding tahun lalu. Mengingat kinerja penjualan Mercy pada 2022 sebanyak 2.096 unit.

Merek premium asal Jerman itu ditopang model GLC, C-Class dan E-Class. Adapun, Mercedes-Benz secara total telah meluncurkan 10 model baru di Indonesia sepanjang 2022.

Baca Juga : Mobil Mercedes SLS AMG Milik Lionel Messi Ini Harganya Sundul Langit

Rinciannya, Mercy Indonesia mengawali 2022 dengan meluncurkan varian terbaru dari Mercedes-Benz GLC, dengan model yang menghasilkan penjualan terbanyak, yaitu GLC 200 Night Edition.

Di pertengahan tahun, pabrikan otomotif asal Jerman itu meluncurkan The All New C-Class. Perjalanan terakhir penghujung tahun lalu, MBDI menggebrak pasar mobil listrik di kelas premoum dengan menghadirkan Mercedes-EQ, yang terdiri dari The new EQS dan The new EQE.

Adapun, Head of Marketing Communication and Public Relation PT MBDI Kariyanto Hardjosoemarto mengungkapkan untuk prospek tahun ini pihaknya akan terus berusaha meningkatkan penjualan dan mempertahankan posisi teratas pada segmen premium.

"Pada tahun ini Untuk target 2023 kami tidak bisa menyampaikan angka pastinya, akan tetapi kami akan terus berusaha mencapai volume maksimal dan mempertahankan posisi teratas di segment premium," tuturnya saat dihubungi Bisnis, Senin (16/1/2023).

Untuk mencapai tujuan tersebut, MBDI akan bertumpu pada pelayanan terbaik pada konsumen, seperti peluncuran produk baru, peningkatan layanan sales dan after sales, serta strategi lain yang tepat untuj mendongkrak kinerja tahun ini.

Adapun, rekor penjualan tertinggi untuk Top End Vehicles Mercedes-AMG meningkat 83 persen dan Mercedes-Maybach meningkat 250 persen dibanding tahun sebelumnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News