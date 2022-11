Ini Motor Listrik Zero Motorcycles, Kendaraan Operasional TNI-Polri Selama KTT G20

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Produsen motor listrik asal Amerika Serikat (AS), Zero Motorcycles turut berkontribusi dalam gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali. Sebanyak hampir 300 motor listrik Zero Motorcycles dipakai oleh personel gabungan TNI-Polri untuk mengamankan KTT G20 pada 15-16 November 2022.

Adapun motor listrik yang digunakan secara eksklusif oleh Polri adalah Zero Motorcycles tipe DSRP, sementara personel TNI menggunakan tipe SR/S dan SR/F yang telah dimodifikasi sesuai kebutuhan pengamanan dan pengawalan khusus selama KTT G20.

Dalam upaya mencapai emisi bersih selama gelaran KTT G20, Presiden Joko Widodo menyerukan agar seluruh instansi pemerintah menggunakan transportasi berbasis listrik selama acara tersebut berlangsung.

Baca Juga : Zero Motorcycle Masuk Indonesia. Ini Motor Listrik yang Dipakai Polisi AS Hingga Special Forces

"Kemitraan yang sangat baik antara Pemerintah Indonesia dan Zero Motorcycles kami harap dapat memenuhi tujuan jangka panjang meraih zero emission yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo," ujar CEO PT Elektrik Motoriz Global, sebagai distributor resmi Zero Motorcycles di Indonesia, Harun Sjech dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis.com, Selasa, (15/11/2022).

Sebagaimana diketahui, KTT G20 adalah forum global yang mencakup 19 negara dan Uni Eropa, yang mewakili 20 negara dengan ekonomi dan perdagangan terbesar. Tujuan utama KTT G20 adalah untuk mengatasi masalah ekonomi dunia termasuk stabilitas keuangan, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan.

Di lain sisi, CEO Zero Motorcycles Sam Paschel juga mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dengan visinya yang jelas terkait perubahan iklim, serta kecepatan dalam mempersiapkan, melengkapi, dan melatih para staf untuk KTT G20.

Baca Juga : Honda Luncurkan Motor Listrik EM1 di Pameran EICMA

"KTT G20 menjadi acara yang sangat penting bagi kami karena dapat mendukung armada besar sepeda motor listrik yang andal untuk acara tersebut," ungkap Sam Paschel.

Sebagai informasi, Zero Motorcycles didirikan pada tahun 2006, dan telah beroperasi di lebih dari 40 negara. Saat ini Zero Motorcycles memiliki 10 model yang dibangun berdasarkan tiga platform berbeda untuk kebutuhan jalan raya serta dual purpose.

Tak hanya itu, Zero Motorcycles juga memiliki model yang secara khusus dirancang untuk digunakan oleh armada polisi dan militer yang kini telah digunakan oleh lebih dari 240 institusi di Amerika Serikat dan berbagai negara lainnya.

Baca Juga : Lalu Lintas Penerbangan KTT G20 Tembus 1.523 Pergerakan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News