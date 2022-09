Waktunya Beralih, Berikut Daftar Motor Listrik di Bawah Rp20 Juta

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk jenis Pertalite dan Solar dapat menjadi titik tolak masyarakat beralih dari kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik.

Diketahui harga BBM jenis Pertalite naik dari harga awal Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, diikuti Solar subsidi dari harga awal Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter.

BBM jenis Pertamax non subsidi pun ikut terkerek naik dari Rp12.500 menjadi Rp 14.500 per liter. Harga tersebut berlaku terhitung 1 jam sejak pengumuman atau per 3 September 2022 pukul 14.30 WIB.

Namun bagi pengguna kendaraan konvensional yang berminat untuk beralih ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan, dapat menengok beberapa referensi motor listrik yang dengan harga di bawah Rp20 juta per unit.

Berikut daftar harga motor listrik di bawah Rp20 juta:



1. Minerva Electron – Rp16,5 juta

Secara umum, Minerva Electron memiliki baterai daya 1.500 watt dengan dukungan lithium ion berkapasitas 64V. Motor listrik tersebut mampu menopang beban hingga 150 kilogram per kg. Motor ini juga dilengkapi dengan teknologi combi break system yang memungkinkan melakuka pengereman dalam jarak yang lebih pendek.

Minerva Electron hadir mengikuti tren dan model terkini serta gaya yang stylist dengan lima pilihan warna, yakni Baby Blue, Grey, Tosca, Blue Silver, dan Red Silver.

2. Exotic Mizone (Pacific) – Rp11 juta

Motor keluaran Pacific Bike ini memiliki desain badan yang hampir mirip dan terlihat tangguh untuk melaju di jalan untuk jarak dekat, maksimal 50 kilometer/km. Motor yang dibanderol dengan harga mulai dari Rp11 juta tersebut mampu menopang beban hingga 150 kilogram.

Exotic Mizone didukung dengan power 1.000 watt dan mampu melaju dengan maksimal kecepatan 75 km/jam dengan baterai yang memiliki kapasitas 48V/32,2 Ah.

3. Selis Agats – Rp14,9 juta



Selis Agats yang dibandrol mulai dari Rp14,9 juta menggunakan jenis baterai SLA (Sealed Lead Acid) 72V 20Ah dan mampu berjalan dengan kecepatan hingga 60 km per jam dan jarak tempuh 50 km.

Agats dengan desain yang kuat mampu menopang beban hingga 200 kg dan didukung dengan ban tubeless. Selain tipe Agats, Selis juga memiliki motor listrik seri E-Max yang tersedia dalam dua pilihan, yakni baterai SLA dan lithium.

4. Exotic Sterrato (Pacific) – Rp8,5 juta

Pacifike Bike mengeluarkan motor listrik merek Exotic dengan daya mulai dari 800 watt hingga 1.000 watt yang dibanderol mulai Rp8,5 juta per unit.

Mulai dari yang termurah, yakni seri Exotic Sterrato dengan daya 800 watt dan daya tempuh hingga 50km per jam. Motor dengan harga Rp8,5 juta ini dapat melaju hingga kecepatan 25km/jam.

