Cara Daftar dan Syarat Test Drive di GIIAS 2022

Bisnis.com, TANGERANG – Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 menyediakan program menarik dan zona untuk melakukan test drive sebelum memutuskan untuk membeli kendaraan.

Di GIIAS 2022, terdapat 2 zona test drive yang bisa dimanfaatkan pengunjung untuk mencoba mobil impian.

Di antaranya, zona test drive A yang berada di Loading Dock Hall 3A. Kemudian zona test drive B yang berada di Loading Dock Hall 5 dan kemudian zona tes dalam ruangan yang merupakan zona EV Test Track yang berada di Hall 10.

Tentunya Anda bisa melakukan sesi pengetesan ini dan akan ditemani oleh para product expert dari masing-masing APM.

Cara Daftar dan Test Drive Kendaraan di GIIAS 2022

Untuk mengakses zona test drive tersebut, pengunjung akan diarahkan melalui rambu-rambu khusus Test Drive yang ada di lokasi GIIAS.

Baik yang berada di dalam hall masing-masing, maupun di denah atau peta penunjuk lokasi yang terdapat di beberapa tempat.

Hal ini untuk memudahkan bagi para pengunjung yang ingin melakukan test drive sebelum memutuskan untuk membeli kendaraan impian.

Terdapat 40 mobil tes yang bisa Anda coba selama pameran ini, 7 di antaranya mobil listrik dan hybrid, selebihnya adalah mobil baru yang diluncurkan oleh pabrikan yang ikut di pameran ini.

Untuk melakukan test drive, pengunjung harus registrasi terlebih dahulu di aplikasi Auto360.

Hal ini bertujuan agar tak terjadi penumpukan pendaftaran di lokasi registrasi yang juga disesuaikan dengan regulasi yang berlaku di masa pandemi.

Bagi pengunjung yang ingin melakukan sesi test drive ini, wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh penyelenggara, lantaran ini adalah syarat utama untuk mengikuti sesi test drive.

Di antaranya adalah memiliki surat izin mengemudi (SIM) A untuk mencoba kendaraan roda empat.

Namun, bagi Anda yang ingin melakukan tes kendaraan khusus, wajib melakukan konfirmasi kepada APM yang bersangkutan.

Hal lain yang wajib disiapkan adalah wajib sudah memiliki tiket untuk masuk ke pameran GIIAS 2022. Pengunjung juga wajib mematuhi semua rambu yang ditetapkan untuk menjaga keselamatan bersama.

Di zona test drive ini, lokasinya tak begitu besar karena lajurnya memang hanya diperuntukkan 1 mobil dengan satu arah saja.

Berikut daftar mobil listrik dan konvensional yang bisa test drive

Cherry

Tiggo 7 Pro

DFSK

Glory 560

i-Auto

Daihatsu

Terios R Deluxe

Rocky 1.0 R ADS

All New Xenia 1.5 R ADS

Honda

BR-V

CR-V Hybrid

City Hatchback RS

Hyundai

Staria

Stargazer

Creta

Isuzu

All New Isuzu MU-X 1.9 A/T

All New Isuzu D-Max 1.9 M/T

KIA

Sonet

Carnival

Seltos

Carens

Mazda

Mazda 2-Sedan

CX-8

CX-5 Elite

Mitsubishi

New Xpander Cross

New Pajero Sport

New Xpander

Morris Garages (MG)

New ZS

HS

5 GT

Nissan

Kicks

Leaf

Porsche

Cayenne E-Hybrid

Macan III

Panamera E-Hybrid

Subaru

Forester

XV

Suzuki

All New Ertiga Hybrid

Toyota

Veloz TSS

Raize TSS

Wuling

Almaz RS Pro

Air EV

New Cortez

Alva

Alva One

Benelli

Shiny 150

Panarea 125

SCR 250

Minerva

Electron

Royal Enfield

Meteor 350

SM Sport

E Classic

SM Master

Wmoto

Neutron

