Bunga 0,77% Hingga Gratis Motor, Ini Promo Daihatsu di GIIAS 2022

Bisnis.com, JAKARTA – Daihatsu kembali hadir dalam Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2022 di ICE BSD City, Tangerang.

Daihatsu menawarkan beragam promo bagi pembeli seperti bunga spesial mulai dari 0,77 persen hingga program undian 3 unit motor.

Pengunjung dapat mendatangi booth Daihatsu yang hadir dengan penuh warna di Hall 5 ICE BSD City. Pada GIIAS 2022, pengunjung dapat melakukan pemesanan mobil mulai dari All New Terios, All New Xenia, Rocky, New Sigra, New Sirion, Ayla, Luxio bahkan Gran Max.

Berikut beragam promo yang dibeirkan Daihatsu pada GIIAS 2022.

Bunga spesial mulai dari 0,77% per tahun dan gratis biaya administrasi untuk semua pembelian kredit.

Diskon spesial untuk semua pembelian di GIIAS 2022.

Cash back spesial khusus untuk tukar tambah mobil dari merek apapun ke Daihatsu baru.

DP Ringan khusus untuk pembelian All New Xenia secara kredit dan free asuransi 1-tahun Total Loss Only untuk pembelian cash.

Gratis oli & spare part 30.000km atau 2 tahun, khusus pembelian Daihatsu Rocky.

Program undian berhadiah 3 unit motor untuk 3 pemenang.

Sebelum melakukan pemesanan, pengunjung juga dapat melakukan uji coba kendaraan atau test drive di Hall 10. Mobil yang dapat dicoba yakni, All New Xenia, Terios & New Rocky refreshment yang baru saja diluncurkan di GIIAS 2022.

