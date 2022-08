Toyota (TAM) Pamerkan HEV, PHEV, dan BEV Anyar di GIIAS 2022

Bisnis.com, JAKARTA- Toyota dengan membawa semangat Let’s Go Beyond kembali memeriahkan perhelatan "Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS)" yang dijadwalkan berlangsung pada 11-21 Agustus 2022 mendatang di Indonesia Convention and Exhibition (ICE) BSD City Tangerang, Banten.

Toyota-Astra Motor (TAM) menempati booth terbesar di perhelatan GIIAS 2022 berukuran lebih dari 3.000 m2 yang kali ini tidak hanya menampilkan Toyota, tetapi juga GAZOO Racing. Lexus juga akan hadir berdampingan dengan Toyota menempati booth lebih dari 1.000 m2 yang berlokasi di Hall 1B ICE BSD City.

Sebagai mobility company, Toyota menghadirkan berbagai pilihan produk, layanan, dan teknologi bagi para pelanggan. Lebih dari 25 line-up produk passenger car dan commercial car akan ditampilkan pada GIIAS 2022.

Baca Juga : Benarkah Produksi Vios Bakal Disetop? Ini Jawaban Toyota

Sebagai tambahan, Toyota juga akan memamerkan produk berteknologi canggih dan terkini dari berbagai segmen demi menghadirkan opsi yang lengkap bagi para pelanggan dengan berbagai kompleksitas mobilitasnya.

“Dalam semangat Let’s Go Beyond, Toyota akan menghadirkan sesuatu yang spesial selama digelarnya event GIIAS 2022, baik dari sisi produk, layanan, dan teknologi. Beyond Product, Beyond Service, & Beyond Technology merupakan komitmen Toyota dalam melayani kebutuhan mobilitas pelanggan. Toyota akan menjadikan salah satu ajang pameran otomotif terbesar di Asia ini sebagai kesempatan untuk memberikan Mobility Happiness for All,” kata President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Susumu Matsuda, dikutip pada Jumat (5/8/2022).

Menegaskan upaya Toyota menghadirkan teknologi ramah lingkungan dan mendukung program Pemerintah Indonesia dalam memperluas kendaraan elektrifikasi di Indonesia. Tidak kurang dari 7 unit kendaraan berteknologi elektrifikasi mulai dari Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug-In Hybrid Vehicle (PHEV), dan Battery Electric Vehicle (BEV) yang merupakan strategi Multi-Pathway Toyota akan di pamerkan di GIIAS kali ini. Sebuah opsi yang lengkap bagi masyarakat Indonesia untuk bisa ikut berkontribusi dalam pengurangan emisi.

Baca Juga : Semester II, Toyota Harap Kelangkaan Cip Semikonduktor Tuntas

Tidak hanya itu, Toyota juga menampilkan berbagai teknologi canggih yang mampu mendukung mobilitas masyarakat hingga berbagai upaya Toyota dalam mengembangkan ekosistem elektrifikasi di Indonesia. Akan tersedia pula berbagai interactive games & simulator yang disediakan agar pengunjung dapat merasakan langsung berbagai teknologi yang dimiliki Toyota.

“Kehadiran Total Mobility Solution pada GIIAS 2022 merupakan wujud semangat Toyota memberikan pilihan solusi bagi masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan mobilitas yang beragam secara efektif dan efisien. TAM mengajak pengunjung untuk meng-explore booth Toyota bertemakan Let’s Go Beyond dan menemukan hal yang dapat membantu mobilitas mereka sehari-hari,” kata Vice President Director PT Toyota-Astra Motor, Henry Tanoto.

Baca Juga : Astra (ASII) dan Toyota Bentuk JV Bisnis Sewa Kendaraan Komersial

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News