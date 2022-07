Honda Bocorkan All New Honda Civic Type R, Meluncur Perdana Pekan Depan

Bisnis.com, JAKARTA – Honda Motor Co., Ltd merilis bocoran dari All New Honda Civic Type R. Mobil dengan model sport itu akan meluncur perdana di Jepang pekan depan.

Dikutip dari keterangan pers yang diterima bisnis.com, bocoran New Civic dapat dilihat di https://www.honda.co.jp/CIVICTYPE-R/new/ dan https://youtu.be/WVyPjS3BO7I untuk videonya.

Pada Maret 2022, Honda telah melakukan uji coba model prototipe dari All New Honda Civic Type R ini di Sirkuit Suzuka, Jepang.

Baca Juga : Penjualan Honda Naik Semester I/2022, Brio Paling Laris

Mobil tersebut berhasil mencatatkan waktu putaran tercepat yaitu 2 menit 23,120 detik untuk kategori mobil penggerak roda depan (FWD).

All New Honda Civic Type R akan diluncurkan perdana pada Kamis, (21/7/2022) pukul 11.00 waktu Jepang. Rencananya mobil tersebut akan mulai dijual pada musim gugur tahun ini.

Peluncuran tersebut juga merayakan 30 tahun eksistensi merek Type R di dunia sejak pertama kali diperkenalkan lewat model Honda NSX Type R pada tahun 1992.

Baca Juga : Honda Daftarkan Desain RS Concept, Perancangnya Orang Indonesia

Brand Type R kemudian diperkenalkan pada lini Honda Civic untuk pertama kalinya tahun 1997 di Jepang untuk model Honda Civic Type R EK9.

Honda Civic Type R kemudian menjadi model global Honda yang sudah hadir dalam lima generasi hingga tahun 2021 lalu. Di Indonesia, Honda Civic Type R dijual secara resmi pada tahun 2017 lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News