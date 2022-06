Penjualan Mei, Suzuki Carry Paling Moncer. Ini Penjelasan Suzuki

Bisnis.com, JAKARTA – Suzuki New Carry Pick Up menjadi tipe model kendaraan paling laku pada Mei. Suzuki mengaku hal tersebut sesuai dengan fokus perusahaan.

“Ini sesuai fokus kami di tahun ini untuk menjual produk yang kami produksi di Indonesia,” kata 4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales Donny Saputra melalui pesan instan, Selasa (14/6/2022).

Donny menjelaskan bahwa tahun ini Suzuki menargetkan total pangsa pasar penjualan kendaraan mencapai dua digit.

“Secara total, target market share kami 12 persen pada 2022. Total maksudnya commercial [niaga] dan passenger [penumpang],” jelasnya.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales Suzuki New Carry PU FD sebanyak 2.805 unit. Realisasi mendekati gabungan Brio Satya E baik transisi manual (MT) dan otomatis (AT) yang masing-masing adalah 1.105 dan 1.790 unit.

Terbanyak selanjutnya adalah Pajero Sport 2.4L DAKAR (4x2) 8AT sebanyak 1.682 unit. Lalu, Gran Max PU 1.5 STD (1.474 unit), Xpander 1.5L ULTIMATE (4X2) CVT (1.120 unit), All New Avanza 1.3 E 2021 (1.093 unit), dan Isuzu PHR 54 C BB (1.020 unit).

Dilihat secara keseluruhan, penjualan wholesales mobil Mei tahun ini sebanyak 49.453 unit. Jika dibandingkan bulan sebelumnya, realisasi tersebut turun 40,33 persen dengan capaian 82.879 unit.

Bila disandingkan kinerja tahun lalu, penjualan Mei 2022 turun 9,77 persen. Pada Mei 2021 penjualan mobil sebanyak 54.812 unit.

Penjualan wholesales Mei merupakan terendah tahun ini, bahkan sejak Februari tahun lalu yang hanya mencatat penjualan sebesar 46.202 unit.

Sebaliknya, penjualan wholesales sepanjang periode Januari hingga Mei masih memetik pertumbuhan. Periode untuk tahun ini naik 23,20 persen, dari 320.746 tahun lalu, menjadi 396.153 unit pada 2022.