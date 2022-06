Harga Murah Ertiga Hybrid Bakal Dievaluasi per Pekan

Bisnis.com, JAKARTA – PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) meluncurkan All New Ertiga Hybrid yang dibanderol paling murah Rp270,3 juta.

Deputy Director Sales & Marketing 4W PT SIS Hady S Halim mengatakan bahwa perusahaan akan melakukan evaluasi dengan dealer terkait harga yang terbilang murah untuk kelasnya tersebut.

“Bahkan setiap minggu kami akan berkordinasi bagaimana respons masyarakat dari program tersebut,” katanya saat peluncuran, Jumat (10/6/2022).

Hady menjelaskan bahwa apabila tidak halangan dan pengaruh buruk dari luar, harga Ertiga Hybrid bisa dipertahankan.

Akan tetapi dia tidak bisa memastikan. Alasannya, harga komponen pendukung sedang fluktuatif. Krisis pun tengah berlangsung sehingga menimbulkan ketidakpastian.

Mudah-mudahan Ertiga Hybrid bisa berkompetisi dengan baik dan penuhi kebutuhan konsumen,” jelasnya.

All New Ertiga Hybrid tersedia dalam pilihan transmisi manual (MT) 5 percepatan. Lalu transmisi otomatis (AT) 4 percepatan dengan dua tipe yaitu GX dan Suzuki Sport.

Harga on the road All New Ertiga Hybrid untuk wilayah Jakarta bulan Juni 2022 sebagai berikut:

All New Ertiga Hybrid SS-AT Rp292.300.000 All New Ertiga Hybrid SS-MT Rp281.300.000 All New Ertiga Hybrid GX-AT Rp281.300.000 All New Ertiga Hybrid GX-MT Rp270.300.000