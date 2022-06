Tahap Awal Ertiga Hybrid Bakal Diekspor ke 12 Negara, Suzuki Harap Makin Bertambah

Bisnis.com, JAKARTA – Produk anyar All New Ertiga Hybrid yang dibanderol paling murah Rp270,3 juta rencananya akan diekspor ke 12 negara. Suzuki berharap ke depan semakinnegara lain yang tertarik dengan kendaraan seharga mesin bensin di kelasnya tersebut.

4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Donny Ismi Saputra mengatakan bahwa pada dasarnya seluruh kendaraan produksi mereka sudah diekspor ke beberapa negara.

“Khusus Ertiga Hybrid ini diekspor ke 12 negara, yaitu Asia Tenggara, Amerika Latin, Kepulauan Pasifik, dan Kepulauan Karibia,” katanya saat ditemui wartawan kemarin, Jumat (10/6/2022).

Donny menjelaskan bahwa Suzuki berharap jumlah negara tersebut semakin bertambah. “Hal ini seiring dengan permintaan dari negara yang semakin banyak,” jelasnya.

All New Ertiga Hybrid tersedia dalam pilihan transmisi manual (MT) 5 percepatan. Lalu transmisi otomatis (AT) 4 percepatan dengan dua tipe yaitu GX dan Suzuki Sport.

Harga on the road All New Ertiga Hybrid untuk wilayah Jakarta bulan Juni 2022 sebagai berikut:

All New Ertiga Hybrid SS-AT Rp292.300.000 All New Ertiga Hybrid SS-MT Rp281.300.000 All New Ertiga Hybrid GX-AT Rp281.300.000 All New Ertiga Hybrid GX-MT Rp270.300.000

Suzuki juga menyiapkan unit uji coba atau test drive agar konsumen bisa merasakan langsung kinerja teknologi Suzuki Smart Hybrid dan fitur-fitur canggih All New Ertiga Hybrid di lokasi pameran, yaitu Mal Kelapa Gading.

Konsumen hanya perlu melakukan registrasi singkat di lokasi pameran untuk bisa melakukan test drive. Namun, bagi yang belum bisa datang ke pameran tak perlu khawatir karena dealer-dealer Suzuki terdekat sudah menyiapkan mobil test drive.

Masyarakat yang melakukan test drive All New Ertiga Hybrid baik di pameran maupun di dealer akan berkesempatan memenangkan hadiah 1 unit mobil All New Ertiga Hybrid tipe SS bertransmisi AT dan 20 unit motor Suzuki Next II.