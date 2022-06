Sudah Meluncur, Masyarakat Bisa Coba Ertiga Hybrid Sekaligus Dapat Promo

Bisnis.com, JAKARTA – Setelah meluncurkan All New Ertiga Hybrid, mobil elektrifikasi LMPV pertama di Indonesia, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) melanjutkan acara pameran di Mal Kelapa Gading, Jakarta. Masyarakat bisa menjajal produk anyar itu sekaligus mendapatkan berbagai promo.

Pameran berlangsung mulai dari 10 sampai 19 Juni 2022. Berbagai promo dan hadiah menarik telah disiapkan khusus untuk konsumen yang ingin membeli produk teranyar Suzuki, All New Ertiga Hybrid.

“Pameran All New Ertiga Hybrid hadir untuk mengenalkan mobil baru unggulan Suzuki, yaitu All New Ertiga Hybrid yang telah menggunakan teknologi elektrifikasi Suzuki Smart Hybrid,” kata Asstistant to Sales 4W Department Head PT SIS Sukma Dewi melalui keterangan pers, Sabtu (11/6/2022).

Tujuannya, agar konsumen mengetahui bagaimana teknologi tersebut bekerja meningkatkan efisiensi bahan bakar. “Kami harap pameran ini dapat mengedukasi konsumen mengenai keunggulan dan kecanggihan All New Ertiga Hybrid,” jelasnya.

Pada pameran tersebut, Suzuki memamerkan empat unit mobil All New Ertiga Hybrid, yang terdiri atas All New Ertiga Hybrid tipe GX bertransmisi manual, All New Ertiga Hybrid tipe GX transmisi otomatis, All New Ertiga Hybrid tipe SS transmisi manual, dan All New Ertiga Hybrid tipe SS bertransmisi otomatis.

Selain itu, Suzuki juga menampilkan platform Heartect dan teknologi Suzuki Smart Hybrid. Untuk memudahkan konsumen memiliki All New Ertiga Hybrid ada berbagai promo disiapkan.

Selama bulan Juni, Suzuki memiliki program seperti DP rendah sebesar 10 persen, bunga kredit rendah, bebas angsuran berkali-kali, tambahan bonus diskon, dan hadiah langsung selama periode program berlangsung.

Konsumen juga akan mendapatkan cashback tambahan sebesar Rp2,5 juta khusus transaksi tukar-tambah melalui Auto Value. Bagi konsumen yang beruntung, bisa mendapatkan hadiah langsung seperti logam mulia.

Masih di lokasi pameran, Suzuki juga menyiapkan unit uji coba atau test drive agar konsumen bisa merasakan langsung kinerja teknologi Suzuki Smart Hybrid dan fitur-fitur canggih All New Ertiga Hybrid.

Konsumen hanya perlu melakukan registrasi singkat di lokasi pameran untuk bisa melakukan test drive. Namun, bagi yang belum bisa datang ke pameran tak perlu khawatir karena dealer-dealer Suzuki terdekat sudah menyiapkan mobil test drive.

Masyarakat yang melakukan test drive All New Ertiga Hybrid baik di pameran maupun di dealer akan berkesempatan memenangkan hadiah 1 unit mobil All New Ertiga Hybrid tipe SS bertransmisi AT dan 20 unit motor Suzuki Next II.

“All New Ertiga adalah pilihan pintar bagi konsumen yang menginginkan mobil elektrifikasi tapi harganya kompetitif. Untuk itu, kami mengundang konsumen untuk datang ke pameran All New Ertiga dan merasakan langsung pengalaman baru dalam berkendara Untuk Hari yang Lebih Baik,” jelas Sukma.