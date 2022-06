Makin Mudah, Sewa Bus Bisa Pakai TRACtoGo, Banyak Promo dan Pilihan Menarik

Bisnis.com, JAKARTA – Bepergian bersama keluarga besar atau rombongan rekan kerja tentu lebih menyenangkan jika bisa pergi bersama-sama. Menggunakan bus bisa menjadi pilihan untuk meningkatkan keakraban dan kebersamaan.

Bagi Anda yang sedang merencanakan untuk bepergian dalam kelompok baik itu anggota keluarga ataupun rekan kerja, memilih bus yang tepat dan nyaman sangat penting. Salah satu layanan bus yang terjamin secara kualitas ialah sewa bus TRAC.

Layanan sewa bus di TRAC memberikan kemudahan bagi Anda dan keluarga untuk bisa bepergian dengan aman, nyaman dan selamat sampai tujuan. Layanan bus TRAC bisa digunakan untuk kebutuhan personal ataupun korporasi.

Berikut ini 3 alasan layanan bus TRAC perlu masuk dalam pertimbangan ketika hendak bepergian dalam rombongan dan butuh bus:

Armada Bus Selalu Dirawat dan Dijaga Kebersihannya

Setiap bus yang ditawarkan oleh TRAC diklaim selalu dirawat dengan baik dengan interior yang dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi penumpang. Bus TRAC juga menyediakan fitur keamanan di mana setiap seat dilengkapi dengan sabuk pengaman.

Untuk fasilitas kenyamanan, setiap bus TRACK dilengkapi dengan wifi, LCD TV, toilet, perangkat karaoke dan pantry. Layanan ini tentu bakal menjadi teman yang seru dan menyenangkan bagi perjalanan Anda dan rombongan.

Dari sisi jenis bus yang ditawarkan, TRAC menyediakan banyak pilihan bus. Bagi Anda yang ingin mengedepankan kenyamanan dan kemewahan dalam perjalanan, Anda bisa memilih Luxury Bus TRAC. Dengan kapasitas yang cukup besar dan fasilitas yang lengkap, Luxury Bus dapat membuat acara kumpul keluarga lebih private dan menyenangkan.

Variasi Bus Untuk Segala Kebutuhan

TRAC Bus juga menawarkan berbagai variasi tipe bus mulai dari small bus, medium, big hingga luxury. Konfigurasi kursi juga dapat dipilih mulai dari 11 hingga 59 seats.

Setiap armada TRAC Bus juga dilengkapi dengan palu pemecah kaca, pintu darurat, dan tabung pemadam kebakaran. Salah satu hal yang menjadi keunggulan TRAC adalah setiap pengemudi bus merupakan pengemudi yang terlatih dan sudah berpengalaman sehingga kenyamanan dan keselamatan penumpang lebih terjamin.

Sewa Bus Makin Mudah dengan Aplikasi TRACtoGO

Untuk melakukan pemesanan atau sewa bus di TRAC kini makin mudah. TRAC telah memperkuat layanan berbasis online dengan menghadirkan TRACtoGo. Aplikasi TRACtoGo ini dapat diunduh pada Google Play Store maupun Apple App Store.

Untuk menggunakan aplikasi TRACtoGo sangat mudah, Anda cukup pilih menu "Bus Rental" dan pilih sesuai kebutuhan perjalanan Anda dan keluarga.

Tidak hanya mudah dan banyak pilihan, TRAC juga memiliki promo menarik. Beberapa promo yang tersedia untuk sewa bus saat ini bisa Anda cek di aplikasi TRACtoGo ataupun di situs resmi TRAC.

TRAC menyediakan promo untuk berbagai kegiatan Anda dan keluarga, seperti paket jelajah zona religi baik untuk Anda yang muslim maupun wisata religi Katolik dengan harga mulai dari Rp4 juta saja.

Bagi Anda yang sedang menyiapkan perkawinan, ada paket Nyaman Besanan dengan TRAC Bus dengan harga mulai dari Rp1,55 juta.

Selanjutnya, ada juga paket untuk liburan dengan TRAC bus, mulai dari Jelajah Bandung dengan harga Rp380 ribu, Jelajah Cirebon dengan harga Rp350 ribu, hingga Jelajah Surabaya-Malang seharga Rp470 ribu.

Bagi Anda sedang ingin liburan ke Taman Safari, TRAC punya paket juga untuk itu dengan harga mulai Rp450 ribu, dan juga paket wisata Rafting di Sungai Citarik yang mulai dari Rp475 ribu. Untuk promo yang lebih lengkap dilihat pada laman resmi TRAC di sini.

Selain kenyamanan bus, TRAC juga menerapkan SMART (Sanitized, Wear a Mask, Ready to Go) protocol yang merupakan protokol kesehatan yang dijalankan oleh TRAC yaitu Sanitize (mobil operasional sebelum dan sesudah digunakan akan di-disinfectant terlebih dahulu), Wear a Mask (driver dan penumpang diwajibkan untuk menggunakan masker), dan Ready to Go (siap untuk melayani pelanggan).