Suzuki dan Honda Raih Penghargaan pada Otomotif Award 2020

Bisnis.com, JAKARTA — Suzuki dan Honda meraih penghargaan dalam ajang Otomotif Award 2020 yang dilaksanakan secara virtual melalui Youtube.

Suzuki XL7 memperoleh penghargaan sebagai Car of the Year, sedangkan Honda meraih tiga penghargaan pada acara yang digelar pada Kamis (16/4/2020)

Selain XL7, Suzuki juga meraih penghargaan untuk model SUV lainnya, yakni SX4 S-CROSS sebagai Best Low Crossover selama 2 tahun berturut-turut dan Jimny sebagai Rookie of the Year.

Seiji Itayama, President Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), mengatakan bahwa raihan tersebut menjadi kado spesial bagi Suzuki yang memperingati ulang tahun ke-50 sejak hadir di Indonesia.

"Semua penghargaan ini makin memacu kami untuk menghadirkan produk yang kompetitif dan pelayanan yang maksimal untuk pecinta Suzuki dan masyarakat Indonesia,” ujarnya melalui siaran pers, Jumat (17/4/2020).

XL7 yang diluncurkan pertama kali pada 15 Februari 2020 memiliki desain khas sport utility vehicle (SUV), dengan interior nyaman beserta konfigurasi tujuh tempat duduk, dan berbagai fitur seperti Smart e-Mirror dan mesin K15B berkapasitas 1.462 cc.

Donny Saputra, 4W Marketing Director PT SIS, menyebutkan bahwa sejak diluncurkan, Suzuki XL7 telah terjual sebanyak 2.220 unit hingga Maret 2020, melebihi target penjualan bulanan sebesar 2.000 unit.

"Ini merupakan pencapaian yang berarti. Kami mengembangkan Suzuki XL7 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan SUV dengan fitur yang lengkap namun harga lebih kompetitif," kata Donny.

Sementara itu, PT Honda Prospect Motor melalui siaran pers menyebutkan ketiga penghargaan yang diperolehnya tersebut diberikan kepada All New Honda Brio Satya, All New Honda Brio Rs, dan New Honda Civic RS.

Menurut Yusak Billy, Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor, penghargaan yang diraih Honda Civic menjadi penghargaan pertama yang diterima sejak 2 bulan diluncurkan.

"Penghargaan ini sekaligus melengkapi prestasi Honda Brio sebagai mobil terbaik di kelas LCGC dan city car. Prestasi ini tentunya akan memberi semangat bagi kamu untuk terus menghadirkan produk berkualitas tinggi bagi konsumen di Indonesia," tuturnya.

All New Honda Brio Satya meraih penghargaan pada kategori Best Low Cost Green Car, All New Honda Brio RS mendapatkan penghargaan sebagai Best City Hatchback, sedangkan New Honda Civic RS meraih penghargaan Large Hatchback.

Sampai saat ini, selama tahun berjalan (2020) Honda Brio telah terjual 17.174 unit dan New Honda Civic RS sebanyak 312 unit semenjak pertama kali diluncurkan.

