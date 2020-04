Sederet Program Hyundai Motor Hadapi Covid-19

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam menghadapi tantangan akibat krisis kesehatan masyarakat yang belum pernah terjadi sebelumnya, Hyundai Motor bergabung dengan upaya global untuk memerangi Covid-19.

"Hati kami tertuju kepada setiap orang yang hidupnya telah terkena dampak pandemi ini, dan kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada mereka yang bekerja di garis depan upaya internasional untuk memerangi penyakit ini," demikian pernyataan Hyundai Motor yang dikutip, Sabtu (11/4/2020).

Hyundai menyediakan armada bagi personel garis depan untuk lebih memungkinkan mobilitas, dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam bentuk sumbangan, peralatan medis, dan barang-barang perlindungan pribadi.

Selain itu Hyundai juga menawarkan program untuk menjaga pelanggan selama masa sulit ini, serta menjaga terciptanya lingkungan kerja yang aman bagi karyawan dengan mematuhi pedoman pemerintah dan menempatkan kesehatan dan keselamatan mereka sebagai prioritas utama.

Berikut ini program Hyundai untuk memerangi COVID-19.

Global

• Program perpanjangan garansi 'Hyundai CARE'

• Film digital #Thisisus (Tautan)

• Ruang pamer digital dan pemesanan online (jika tersedia)

• Pekerjaan dari rumah dilaksanakan sesuai dengan pedoman pemerintah

• Membangun desinfeksi dan penyediaan barang-barang sanitasi pribadi (jika tersedia)

Asia

• Pengiriman persediaan darurat dan sumbangan ke fasilitas medis di China

• Sumbangan kit tes dari Korea, sumbangan bantuan umum, dan produksi ventilator dengan vendor lokal di India.

• Pusat pelatihan disediakan sebagai fasilitas perawatan di Korea

• Pembayaran untuk pemasok kecil dan menengah yang dipercepat di Korea

• Layanan desinfeksi kendaraan gratis yang ditawarkan kepada semua pemilik mobil di Korea

Benua Amerika

• Penyediaan mobil bagi tim medis dan masker wajah akrilik yang diproduksi dengan printer 3D untuk mendukung City of Piracicaba di Brasil

• Program Hyundai Solidarity Transport bagi para lansia dan profesional perawatan kesehatan di Brasil

• Donasi untuk remaja yang terkena dampak COVID-19 di Kanada

• Program Perlindungan Kehilangan Pekerjaan Hyundai Assurance diluncurkan kembali di AS

• Donasi Hyundai Hope on Wheels ke rumah sakit anak-anak untuk mendukung pengujian drive-thru di AS

Eropa

• Armada kendaraan yang disediakan ke rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Republik Ceko, Polandia (#wspieramysamochodami), dan Spanyol (#YoCedoMiCoche)

• Armada kendaraan disediakan untuk sukarelawan dan pelanggan yang melakukan isolasi sendiri di UK

• Donasi respirator dan dana untuk pemerintah dan masyarakat di Republik Ceko dan Prancis

• Konten Tetap di rumah yang diposting di media sosial di Rusia, Slovakia, Inggris, dan lainnya