Mazda Indonesia Siap Luncurkan SUV Baru, Mirip New CX-9

Bisnis.com, JAKARTA - PT Eurokars Motor Indonesia, pemegang merek Mazda di Indonesia mengumumkan rencana peluncuran dua model SUV baru. Informasi itu diumumkan lewat akun media sosial resminya.

"Tunggu dan nantikan update info peluncuran Mazda small dan large premium SUV terbaru untuk kenyamanan dan kesempurnaan masa depan Anda,"tulis akun instagram Mazda Indonesia, Rabu 1 April 2020.

Salah satu produk yang akan hadir itu diduga adalah CX -9 terbaru atau New CX-9. Dugaan itu diperkuat dengan tampilan grill dari teaser yang diunggah tersebut.

Product Planning PT Eurokars Motor Indonesia, Kenny Wala saat dikonfirmasi perihal teaser tersebut enggan berkomentar banyak. "Tunggu saja ya, yang jelas bukan April mop," ujarnya Kenny dengan nada bercanda, Rabu 1 April 2020.

Sebelumnya, Head of Department Public Relations and Media Communications PT EMI, Fedy Dwi Parileksono juga pernah mengatakan bahwa Mazda Motor Corporation memang lebih berfokus pada line up SUV. Alasannya, permintaan mobil segmen SUV menigkat dalam beberapa tahun terakhir.

"Melihat demand yang tinggi itu, kami juga pasar global," ujarnya akhir Februari lalu.

Merujuk website resmi Mazda Indonesia atau EMI diketahui masih menjual 11 model. Di antaranya, Mazda2, Mazda3 Hatchback, Mazda3 Sedan, Mazda CX-3, Mazda CX-30, Mazda CX-5, Mazda6 Elite Sedan, Mazda6 Estate, Mazda CX-8, Mazda CX-9, dan Mazda MX-5 RF