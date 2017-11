Iklan All New Toyota Rush pada akun Facebook ToyotaID - facebook.com - ToyotaID

Bisnis.com, JAKARTA – Peluncuran low sport utility vehicle (LSUV) Toyota Rush dan Daihatsu Terios tinggal menunggu waktu. Di dalam kedua akun media sosial Facebook Daihatsu Indonesia dan Toyota Indonesia sudah menampilkan siluet kedua mobil bersaudara tersebut.

Dalam akun FacebookToyotaID, foto siluet All New Rush dipajang dengan tagline Freedom Unlimited. Foto tersebut diunggan dengan tulisan “The Style, The Adventure, and The Freedom that you are waiting for is nearly coming. Are you ready, Friends?” demikian dikutip dari akun ToyotaID, Kamis (16/11/2017).

Begitu juga dengan akun Facebook Daihatsu Indonesia. Akun ini mengunggah video berdurasi 13 detik yang mengindikasikan peluncuran All New Terios. Dalam video singkat ini dituliskan mobil ini akan memiliki DNA baru.

Sebelumnya, Marketing Division Head PT Astra International Tbk – Daihatsu Head Office Hendrayadi Lastiyoso mengatakan bahwa Rush dan Terios akan diluncurkan bersamaan akhir tahun ini. Namun, ia masih enggan menyebutkan spesifikasi.

Sementara itu Executive General Manager PT Toyota Astra Motor Fransiscus Soerjopranoto mengatakan, “Tunggu saja 23 November.”

Adapun, sudah lama tidak ada penyegaran untuk Rush dan Terios. Generasi pertama mobil ini sudah berumur satu dekade.