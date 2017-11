Pengunjung memerhatikan mobil Honda BR-V yang dipamerkan di pusat perbelanjaan di Bandung, Jawa Barat, Selasa (26 Januari 2016). - Bisnis/Rachman

Bisnis.com, JAKARTA - PT Honda Prospect Motor menawarkan promo menarik untuk konsumen di akhir tahun ini. Promo tersebut berlaku untuk pembelian dua produk unggulan Honda, yakni Mobilio dan BR-V.

Melalui program ini, setiap konsumen yang membeli New Honda Mobilio dan Honda BR-V pada periode November–Desember 2017 akan dibebaskan dari biaya perawatan berkala selama 3 tahun atau 50.000 km. Program ini berlaku untuk pembelian di seluruh Indonesia.

Promo gratis perawatan berkala yang diberikan Honda untuk pembelian kedua model tersebut meliputi biaya jasa dan parts, sehingga konsumen sama sekali tidak perlu mengeluarkan biaya untuk perawatan berkala di seluruh bengkel resmi Honda di Indonesia.

Selain gratis biaya perawatan berkala, Honda juga memudahkan konsumen untuk membeli mobil Honda melalui berbagai program pembiayaan, seperti uang muka ringan mulai dari Rp17 jutaan, bunga rendah mulai dari 3%, cicilan ringan mulai dari Rp1 jutaan, gratis cicilan sampai dengan 6 kali, dan paket bunga 0% sampai dengan 3 tahun. Untuk jenis program penjualan ini berlaku di area Jabodetabek dan dapat berbeda untuk area lainnya.

"Kami merancang program yang benar-benar memberikan kemudahan dan keringanan bagi konsumen yang ingin memiliki mobil Honda. Mulai dari berbagai program yang meringankan pembiayaan saat membeli, hingga saat purna jual," kata Jonfis Fandy, Marketing & After Sales Service Director PT Honda Prospect Motor, Rabu (1/11/2017).

Hingga saat ini, Honda telah memiliki 190 dealer yang terdiri dari 143 dealer resmi dan 47 sub dealer yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Seluruh dealer maupun sub dealer tersebut telah dilengkapi layanan 3S (Sales, Service, Spareparts), sehingga mampu memberikan layanan sesuai standar Honda untuk seluruh konsumen.

Berikut daftar harga dari masing-masing varian Mobilio an BR-V:

New Honda Mobilio S M/T Rp189,5 juta

New Honda Mobilio E M/T Rp210 juta

New Honda Mobilio E CVT Rp221 juta

New Honda Mobilio RS M/T Rp233 juta

New Honda Mobilio RS CVT Rp243,5 juta

Harga yang tertera adalah harga On The Road (OTR) untuk wilayah Jabodetabek dengan estimasi BBN 2017 kepemilikan Pertama dan basic color. Penambahan harga dengan aksen Metallic, Pearl dan Two-tone (hanya terdapat di grade RS) dikenakan penambahan senilai Rp1,5 juta.

Honda BR-V S MT Rp233 juta

Honda BR-V E MT Rp243 juta

Honda BR-V E CVT Rp253 juta

Honda BR-V E Prestige CVT Rp268 juta

Harga on the road wilayah Jakarta dan estimasi BBN Mobil Pertama tahun 2017. Untuk warna selain Taffeta White dikenakan penambahan biaya Rp1,5 juta.