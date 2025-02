Deretan Mobil Anyar di IIMS 2025: Harga Mulai Rp100 Jutaan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Para pelaku industri otomotif berharap gelaran Indonesia International Motor Show atau IIMS 2025 menjadi momentum untuk mencetak tren penjualan mobil pada awal tahun ini.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita saat membuka pameran otomotif tahunan yang saat ini digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 13-23 Februari 2025.

Agus mengatakan, pameran IIMS 2025 diharapkan menjadi katalis positif untuk mendorong pemulihan sektor otomotif nasional.

"Tentu dengan kondisi market yang sedang lesu ini, kita semua stakeholder termasuk pemerintah perlu mencari terobosan-terobosan agar konsumen bisa kembali memiliki minat belanja otomotif," ujar Agus di pembukaan IIMS 2025 pada Kamis (13/2/2025).

Gelaran ini pun menjadi momentum pabrikan otomotif untuk meluncurkan model baru andalannya.

Bisnis merangkum beberapa modelmobil terbaru yang telah diluncurkan hingga hari ke-2 gelaran IIMS 2025:

Toyota

- New Camry HEV

Model ini mengadopsi Toyota Hybrid System (THS) Generasi ke-5 yang diyakini lebih efisien dan bertenaga, bersama peningkatan kualitas berkendara dan upgrade fitur Toyota Safety Sense (TSS).

Menilik dapur pacunya, Camry HEV dibekali mesin hybrid berkapasitas 2.487 cc empat silinder Dual VVT-i, tenaganya naik dari 178 PS pada 5.700 rpm menjadi 186 PS pada 6.000 rpm, sementara torsi tetap 221 Nm pada 3.600-5.200 rpm.

Peningkatan performa didapatkan pula dari motor listrik, dimana tenaganya sekarang sebesar 135 PS dari sebelumnya 118 PS, dan torsi 208 Nm dari sebelumnya 202 Nm, dengan tenaga pada sistem 227 PS.

Teknologi Toyota Safety Sense (TSS) New Camry Hybrid EV memperoleh upgrade pada beberapa fitur, seperti Pre-Collison System (PCS) kini dapat mendeteksi sepeda motor dan kendaraan dari samping, serta mengurangi akselerasi di kecepatan rendah.

Selain itu, ada juga fitur Dynamic Radar Cruise Control (DRCC) bisa mengurangi kecepatan di jalan menikung, dan mendeteksi mobil yang memotong tiba-tiba serta dua kendaraan di depan.

New Camry HEV Dibanderol dengan harga mulai Rp973.300.000

- New Corolla Cross Hybrid EV

New Corolla Cross Hybrid EV hadir dengan sentuhan baru pada fascia depan. New Corolla Cross GR Sport Hybrid EV turut memperoleh lampu depan baru. Varian standar dan GR Sport disematkan improvement yang sama pada bagian interior.

Kehadiran Panoramic Moon Roof memberikan kesan lapang dan mewah. Combi Meter 12.3 Inci Full Graphic memanjakan pengemudi, bersama Electric Parking Brake (EPB).

Dari kolong dek kabin, sekarang New Corolla Cross telah menggunakan baterai Lithium Ion dengan kemampuan sama namun lebih ringan sehingga membantu fuel efficiency.

Terdapat tambahan 2 opsi warna, yakni Cement Grey pada New Corolla Cross HEV dan Two-tone Red pada New Corolla Cross GR Sport HEV. New Corolla Cross Hybrid EV dibanderol dengan harga Rp603.500.000

- New Agya Stylix

New Agya Stylix with GR Aeropackage diluncurkan untuk memperkuat segmen entry hatchback.

Sejumlah perubahan disematkan, seperti Front GR Aero Mudguard, Rear GR Aero Mudguard, dan GR Side Skirt. Sentuhan lainnya adalah sematan Follow Me Home dan Power Mode. Model ini dijual dengan harga mulai dari Rp200 jutaan.

BYD

- BYD Sealion 7

Menilik spesifikasinya, varian Premium Ultra Long Range, menawarkan jarak tempuh optimal hingga 567 kilometer berdasarkan uji coba NEDC, memungkinkan perjalanan lebih jauh tanpa khawatir kehabisan daya.

Di sisi performa, kedua varian mengusung eight-in-one intelligent electric drivetrain dengan kecepatan maksimal hingga 215 km per jam. Sistem pengisian daya mendukung DC fast charging 150 kW untuk pengisian lebih cepat, serta AC charging 11 kW yang memberikan fleksibilitas dalam berbagai kondisi penggunaan.

BYD resmi luncurkan Sealion 7 di IIMS 2025./Bisnis-Rizqi Rajendra

Khusus pada varian Performance, mobil ini dapat menghasilkan tenaga 390 kW/690 Nm dan mampu berakselerasi dari 0-100 km per jam dalam 4,5 detik. Dengan performa yang lebih unggul, maka jarak tempuhnya sejauh 542 km, atau sedikit di bawah varian Premium.

Untuk BYD Sealion 7 varian Premium dibanderol Rp629 juta, sedangkan BYD Sealion 7 varian Performance dihargai senilai Rp719 juta

Chery

- Chery Tiggo Cross

Dilansir dari Antara, Chery memperkenalkan Tiggo Cross. SUV kompak ini memiliki desain yang sangat menarik dengan berbagai fitur modern.

Memiliki dimensi yang pas untuk mobil perkotaan, Chery Tiggo Cross dibanderol dengan harga mulai dari Rp239,5 juta yang memberikan alternatif terjangkau bagi mereka yang mencari SUV dengan fitur premium.

Hyundai

- Hyundai Venue

Menilik spesifikasinya, tampilan eksterior hyundai Venue sekilas mirip dengan Creta versi sebelum facelift, dengan grille depan chrome. Sementara itu interior Hyundai Venue pun cukup stylish dengan layar touch display 8 inci.

Secara dimensi, mobil tersebut memiliki panjang 3.995 mm, lebar 1.770 mm, dan tinggi 1.617 mm. Kapasitas bagasinya pun sebesar 343 liter.

Hyundai resmi meluncurkan Venue di IIMS 2025 - Bisnis/Rizqi Rajendra

Adapun, dapur pacu Hyundai Venue dibekali mesin Kappa 1.0 T-GDi engine berkapasitas 1.000 cc. Dengan mesin tersebut, tenaga maksimal Hyundai Venue diklaim 120 PS per 6.000 rpm, sedangkan torsi maksimumnya 172 Nm per 1.500 - 4.000 rpm.

Hyundai Venue tercatat dibanderol seharga Rp340 juta on the road (OTR) Jakarta.

Vinfast

- Vinfast VF3

Produsen mobil asal Vietnam, Vinfast resmi meluncurkan mobil listrik tipe mini SUV yakni Vinfast VF3 untuk pasar Indonesia.

Dilansir dari Antara, Mobil ini dibekali baterai yang memiliki daya tempuh hingga 215 kilometer serta dilengkapi motor listrik yang menghasilkan tenaga 40 HP dan torsi 110 Nm.

Vinfast VF3 / Vinfast

Dengan teknologi CCS2 fast charging, baterai VF3 dapat terisi dari 10 persen hingga 70 persen dalam waktu 36 menit.

Vinfast VF3 dibanderol seharga Rp227.650.000 (OTR Jakarta).

Suzuki

- Suzuki eWX

Konsep mobil listrik Suzuki eWX dipamerkan di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025). (ANTARA/HO Suzuki Indomobil Sales)

Ajang IIMS juga dimanfaatkan Suzuki untuk memperkenalkan mobil konsep listrik mungil mereka, eWX yang terinspirasi oleh desain ikonik Suzuki Jimny.

Dilansir Antara, Suzuki eWX menunjukkan langkah awal Suzuki menuju masa depan mobilitas listrik, dengan desain yang unik dan ringkas, serta diperkirakan menjadi pilihan menarik di segmen mobil listrik kompak.

BMW

- BMW 320i M Sport

BMW 320i M Sport terbaru kini hadir dengan pilihan warna eksterior baru, Arctic Race Blue, yang semakin menegaskan kesan sporty.

Desain yang sudah dinamis dengan struktur tegas, garis aerodinamis, serta air intake berukuran besar tetap dipertahankan untuk memperkuat karakter sporty khas BMW Seri 3. Lampu depan dan kidney grille juga berkontribusi pada tampilan visual yang semakin agresif.

BMW Grup Indonesia resmi meluncurkan BMW 320i M Sport dalam gelaran IIMS 2025, Kamis (13/2/2025) - BMW Group Indonesia

Sementara itu, air intake berwarna hitam mengilap yang terletak di bawah kidney grille tidak hanya berfungsi sebagai pendingin sistem pengereman tetapi juga menambahkan sentuhan modern dan berkelas.

Sesuai dengan namanya, model ini telah dilengkapi dengan M Sport Package serta trim M High-gloss Shadowline sebagai standar.

Untuk meningkatkan performa dan estetika, BMW 320i M Sport juga menggunakan velg M light alloy wheels Double-spoke style 848 M Bicolour berukuran 18 inci sebagai standar. Mobil sport ini dibanderol Rp1,06 miliar off the road.

Mazda

- Mazda CX-80 PHEV

Adapun, pada gelaran IIMS 2025, Mazda memboyong CX-80 plug-in hybrid electric vehicle (PHEV).

Dilego dengan harga sekitar Rp1,1 miliar, Mazda CX-80 dibekali dengan teknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) yang memungkinkan perpindahan tenaga secara halus antara mesin bensin dan motor listrik.

Mazda CX-80 plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) / Mazda

Adapun, komponen utamanya meliputi mesin pembakaran internal 2,5L yang menghasilkan tenaga 191 ps dan torsi 261 Nm dan motor listrik dengan output 175 ps serta torsi 270 Nm. Sementara itu, baterai yang dibenamkan berjenis lithium-ion berkapasitas 17,8 kWh sebagai sumber daya utama untuk motor listrik.

Untuk membawa pulang model ini diperlukan dana sekitar Rp1,1 miliar.

Wuling

Wuling Motors meluncurkan dua varian mobil listrik baru yaitu New AirEv dan New Cloud EV dalam Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025, Kamis (13/2/2025). Bisnis/Artha Adventy

- New Air EV

New Air ev memiliki dimensi bodi compact yang memungkinkan kemudahan manuver di jalan, lebih mudah mencari parkir namun tetap lega untuk berkendara sendiri dan bersama yang lain.

City Car EV ini kini tersedia dalam pilihan warna eksterior baru yaitu Starry Black. Beralih ke interiornya diberikan sentuhan baru bernuansa Tamarind Sunset yang memberikan kesan hangat dan modern.

New Air EV dilengkapi oleh varian pro dan dibanderol mulai Rp184 juta.

- New Cloud EV

New Cloud EV ‘Driving The Future of Comfort,’ Medium Hatchback EV ini dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman.

Fitur terbarunya yakni Smartphone Interconnection yang memungkinan pengguna untuk tetap terhubung dengan perangkat mereka via layar control panel.

New Cloud EV juga hadir dengan dua pilihan warna baru yaitu Tungsten Steel Grey dan Aurora Silver yang semakin memperkuat kesan premium dan modernnya. New Cloud EV dibanderol dengan harga mulai Rp365 juta.