Diborong Jusuf Hamka 150 Unit, Simak Spesifikasi Aletra L8 EV

Bisnis.com, JAKARTA - Bos jalan tol, Jusuf Hamka memborong 150 unit mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) yakni Aletra L8 EV di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024.

Jusuf Hamka mengatakan, mobil listrik Aletra L8 EV nantinya akan digunakan untuk kendaraaan operasional perusahaan tol miliknya, yakni PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP).

"Aletra 150 unit, nantinya buat mobilitas tenaga kerja saya bolak-balik ke pintu gerbang tol," ujar Jusuf Hamka di ICE BSD Tangerang, pada Minggu (1/12/2024) atau hari terakhir gelaran GJAW 2024.

Perlu diketahui, Aletra L8 EV diluncurkan dalam dua varian, yakni short range dengan harga Rp415 juta dan long range seharga Rp448 juta.

Alhasil, jika mengacu harga tersebut, maka Jusuf Hamka menggelontorkan dana sekitar Rp62,25 miliar hingga Rp67,2 miliar untuk memborong Aletra L8 EV.

Dilansir dari siaran pers, Aletra L8 EV merupakan produk hasil kerja sama strategis antara PT Aletra Mobil Nusantara dengan LIVAN Auto, bagian dari Geely Auto Group.

Sejumlah penyesuaian khusus dari model awal Geely Jiaji & LIVAN Maple 80V sebagai hasil penelitian dan pengembangan (litbang) mendalam yang telah dilakukan Aletra untuk konsumen Indonesia.

Spesifikasi Aletra L8 EV

Menilik spesifikasinya, Aletra L8 EV telah dilakukan beberapa penyesuaian mencakup tersebut sejumlah perubahan seperti dimensi diperbesar 106 mm, penambahan jumlah kursi dari 5 ke 7, pemasangan AC double blower dengan dua kompresor.

Selanjutnya, setir teleskopik, fitur wireless charging, console dashboard yang didesain ulang, ukuran LED display dari 10 inci menjadi 12,4 inci, ukuran velg yang lebih besar menjadi 18 inci, fitur ambient light, serta fitur-fitur lainnya.

Aletra L8 EV hadir dalam 2 varian baterai yaitu varian untuk jarak tempuh pendek di 415 km dan varian untuk jarak tempuh panjang di 540 km.

Untuk varian Long Range dibanderol dengan harga mulai dari Rp448 juta, dengan teknologi Short Blade Bulletproof Battery berkapasitas 64,7 kWh, dengan garansi baterai 8 tahun/ 500.000 km.

Varian Short Range Dibanderol dengan harga mulai dari Rp415 juta, dengan teknologi LFP Battery dengan kapasitas 50,4 kwh dengan garansi baterai 8 tahun / 200.000 Km.

Kenyamanan berkendara menjadi andalan Aletra L8 EV. Teknologi “Active Comfort Suspension” Aletra L8 EV memberikan pengalaman berkendara yang nyaman, suspensi dirancang secara canggih dapat meredam hentakan saat pengemudi melewati jalanan yang kurang baik.

Dari sisi performa, dengan kecepatan tertinggi 160 km per jam, putaran maksimum per menit (maximum rpm) 12.000 rpm dan waktu kurang dari 11 detik untuk mencapai kecepatan dari 0 ke 100 km per jam.

Peluncuran Aletra L8 EV ini juga melanjutkan pengumuman pembangunan fasilitas Litbang dan RnD Center) pertama Aletra di Indonesia yang berfokus pada penelitian kendaraan listrik dengan basis RHD (Right Hand Drive), berlokasi di Alam Sutera, Tangerang, Banten.

Fasilitas ini nantinya diproyeksikan akan menjadi pusat ekspor ke negara-negara di Asia yang juga menerapkan sistem setir kanan. Menyusul, Aletra juga akan membuka showroom & service center di Jabodetabek (Alam sutera, Pluit, Kemang, Puri, Sunter dan Bekasi), serta kota-kota lainnya.