GIIAS 2024: KIA Boyong 3 Mobil Terbaru, Carnival Hybrid hingga EV9

Tiga model mobil terbaru KIA, yakni Kia EV9 varian Earth, The New Kia Carnival Hybrid, dan The New Kia Seltos dipamerkan di GIIAS 2024.

Bisnis.com, TANGERANG - PT Kreta Indo Artha (KIA) selaku agen pemegang merek Kia di Indonesia meluncurkan tiga model mobil terbarunya, yakni Kia EV9 varian Earth, The New Kia Carnival Hybrid, dan The New Kia Seltos.

Ketiganya resmi diluncurkan perdana dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2024 di ICE BSD, Tangerang yang berlangsung pada 18-28 Juli 2024.

Marketing & Development Division Head PT KIA Ario Soerjo mengatakan, dalam ajang kali ini, KIA membuktikan langkahnya dalam program percepatan elektrifikasi kendaraan di Indonesia yang dicanangkan oleh pemerintah.

"Setelah generasi KIA Carnival keempat, hari ini kami luncurkan varian terbaru hybrid yang memadukan mesin bensin 1.600 cc turbocharger dengan electric motor dan baterai lithium-ion berkapasitas 1,49 kWh," kata Ario saat peluncuran di GIIAS 2024 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (17/7/2024).

Kombinasi tersebut dapat menghasilkan kombinasi tenaga hingga 245 PS dengan torsi mengagumkan 367 Nm dan dipadukan dengan transmisi AT 6-speed dial-type yang sudah menerapkan sistem shift by wire.

The New Kia Carnival Hybrid resmi dijual dengan harga Rp1,38 miliar on the road Jabodetabek, termasuk garansi kendaraan hingga 5 tahun atau 150.000 km dan garansi baterai 8 tahun atau 160.000 km.

Di sisi lain, KIA juga menghadirkan varian baru satu mobil listrik unggulan, Kia EV9, yakni varian Earth yang bisa menjadi opsi lain bagi masyarakat yang menginginkan SUV listrik 7-seate

"Tahun lalu EV9 line perdana Asia Tenggara telah dapat respons positif, kami perkenalkan varian baru yakni Earth, bagi konsumen yang mau Big SUV Electric 7 seater, didukung barerai 76,1 kwh mampu jelajah 443 km dalam satu kali charge," ujarnya.

Kia EV9 Earth menggunakan mesin motor listrik yang disalurkan ke roda belakang dengan output mencapai 202 PS dan torsi 350 Nm. Motor penggeraknya dipadukan dengan baterai sebesar 76,1 kWh yang membuat Big SUV ini dapat menempuh jarak hingga 443 km hanya dalam satu kali pengisian daya listrik.

Adapun, harga pasaran Kia EV9 Earth, yakni senilai Rp1,5 miliar on the road Jabodetabek. Harga tersebut sudah termasuk dengan wall charging, serta garansi kendaraan selama 5 tahun atau 150.000 km dan garansi baterai selama 8 tahun atau 160.000 km.

Ario menargetkan penjualan Kia EV9 dapat mencapai 200 unit hingga akhir tahun ini dengan perkiraaan 30 unit setiap bulannya.

"Selain elektrifikasi juga ada New Kia Seltos pertama kali di Indonesia. Masuk tahun keempat kami berikan penyegaran dari segi stylish dengan new tiger nose grille," terangnya.

Model terbaru ini tersedia dalam dua pilihan varian mesin, Kia Seltos Premiere 1.5 Turbo dengan harga Rp525 juta dan Kia Seltos Premiere 1.5 sebesar Rp425 juta untuk on the road Jabodetabek dan sudah termasuk garansi kendaraan 7 tahun atau 200.000 km.

The New Kia Seltos 1.5 Turbo hadir dengan mesin Smartstream Kappa 1.5 Turbo berkapasitas 1.500cc yang mampu memproduksi tenaga sebesar 160 PS dan torsi maksimum 253 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke roda depan melalui sistem transmisi Dual Clutch 7-percepatan.

Sementara itu, The New Kia Seltos 1.5 didukung mesin Smartstream Gamma II berkapasitas 1.500cc. Tenaga dan torsi yang dihasilkan mencapai 115 PS dan 144 Nm dengan transmisi IVT 8-percepatan virtual.

